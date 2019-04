Spectacol de Ziua Internațională a Romilor, la Timișoara, pentru 250 de copii din 17 școli din județ Luni, 8 aprilie, ziua in care se sarbatorește Ziua Internaționala a Romilor, la Timișoara va avea loc un eveniment la care vor participa aproximativ 250 de copii din 17 școli din județul Timiș. Incepand cu ora 10, in Parcul Copiilor din Timișoara (in caz de vreme nefavorabila evenimentul va avea loc la Palatul Administrativ) va avea loc un spectacol artistic asigurat de ansamblurile de copii din aceste școli și Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin. Copiii vor putea participa și la atelierele organizate de catre Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș, Inspectoratul pentru Situații… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

