Sambata, 4 mai, va avea loc in orașul Tismana un spectacol de magie cum nu s-a mai vazut, dupa cum spun organizatorii. Spectatorii prezenți vor primi in schimbul unui bilet de doar 10 lei, un show realizat de „cel mai rapid iluzionist roman", o ciocolata, un pahar cu șampanie și o bagheta magica.