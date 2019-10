Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un Forum Internațional de Afaceri, la Timișoara. Evenimentul reprezinta o premiera atat pentru CCIAT, cat și pentru sistemul cameral din Romania.

- Premiera in Romania, la Spitalul Judetean de Urgenta din Timisoara. Pacientii in stare grava sau care tocmai au fost operati pot fi ingrijiti chiar in saloane, si nu la sectia de Terapie Intensiva. Medicii merg la ei cu aparatura speciala mobila. Modelul a fost preluat din spitalele americane.

- Prima luna de toamna din acest an vine cu mai multe spectacole pe scenele Operei Naționale Romane din Timișoara. Prestațiile artiștilor vor incepe in a doua jumatate a lunii septembrie. Vor fi cinci evenimente, pe tot parcursul lunii. 100xEnescu va deschide „balul” luni, in data de 16 septembrie, de…

- Partea de nord a municipiului Timișoara are, incepand de vineri, o stație proprie de ambulanța. Acesta s-a deschis in curtea Liceului Agricol, dupa 12 ani de cand a fost lansata prima data aceasta idee, Timișoara devenind astfel primul oraș din Romania, cu excepția capitalei, care are trei stații de…

- Eveniment sportiv aparte care va avea loc la Timișoara, in ultima zi a lunii august. Orașul de pe Bega va fi gazda primului Campionat Internațional de Ultimate Frisbee din Romania, la care vor participa și refugiați. Campionatul Internațional de Ultimate Frisbee „Another Disc Through The Wall” va reuni…

- De la minus In 2014 cand a fost ales presedintele AJF Arad, Adrian Lucaci a gasit o mostenire grea, insolventa si faliment fiind cele mai rostite cuvinte in „familia” fotbalului aradean. Ambitios, sprijinit de autoritatile locale si de FRF, a izbutit sa scoata AJF-ul de pe minus intr-un timp…

- In interval de doar cateva zile, schimbarile sociale din Romania obținute prin implicarea cetațenilor și a presei vor fi urmarite de publicul mondial, pe doua continente și doua dintre cele mai reputate scene ale cinematografiei mondiale Filmul ”Colectiv”, un amplu documentar despre tragedia din clubul…

- Timisorenii mai au foarte putin de asteptat pana cand se vor relaxa in cel mai spectaculos parc din Timisoara, amenajarea Iulius Gardens apropiindu-se de finalizare. Spațiul verde din inima Iulius Town, primul proiect mixt din vestul țarii și cea mai mare investiție in real estate din regiune, in valoare…