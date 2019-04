Stiri pe aceeasi tema

- Considerat arborele preferat al poporului japonez, cireșul de 1.000 de ani a inflorit și in aceasta primavara. Miharu Takizakura sau cascada de cireșe din Miharu face parte din patrimoniul național al Japoniei. Aflat in regiunea Miharu a prefecturii japoneze Fukushima, cireșul este o atracție pentru…

- Imaginea senzaționala a lui 2019 vine din aria astronomiei. Pentru prima data in istoria omenirii astronomii au reușit sa fotografieze o veritabila gaura neagra. „Gravitația in aceasta gaura neagra nu exista. Orice intra in ea, nu mai iese niciodata”, au spus cercetatorii in conferințele de presa susținute…

- In Chișinau au inflorit primii muguri de magnolie. Din cauza primaverii neobișnuit de calde, florile copacilor s-au deschis mai devreme decat de obicei și deja bucura ochii vizitatorilor parcurilor și muzeelor din Chișinau, in gradinile carora crește așa-numitul "copac din

- Ministerul Turismului a facut public noul videoclip de promovare a Romaniei. Filmul are 3 minute si jumatate si mesajul: „Romania, o destinație pentru 365 de zile de vacanța pe an”. In imagini apar cladiri istorice si obiceiuri populare, alaturi de cluburi și festivaluri de muzica.

- O instanta din Japonia a decis miercuri despagubirea a 152 de persoane evacuate dupa accidentul nuclear de la Fukushima, din 2011, informeaza AFP preluata de Agerpres. Tribunalul districtual din Yokohama a condamnat guvernul nipon si compania Tokyo Electric Power (Tepco) la plata sumei de 419,6…

- Un robot a reusit sa ridice fragmente mici de combustibil nuclear topit, in cadrul unui test de o importanta cruciala in cadrul unor viitoare operatiuni de extragere din reactoarele centralei nucleare avariate Fukushima, in nord-estul Japoniei, relateaza AFP.Dispoizitivul, teleghidat dintr-o…

- Spectacol in nordul Japoniei, la Sapporo, unde a inceput festivalul anual al zapezii. Peste 200 de statui sculptate in gheata pot fi admirate in trei locuri din oras. Turistii au venit, ca in fiecare an, in numar mare ca sa admire exponatele si sa isi faca fotografii.