Stiri pe aceeasi tema

- Un italian in varsta de 52 de ani a fost producatorul unei scene ieșite din comun, dupa ce s-a certat cu partenera sa de viața, o romanca. Acesta i-a ingrozit pe localitarii din centrul localitații Nardo’, din Puglia .

- Localitatea Nardo, din regiunea italiana Puglia, a fost, sambata seara, scena unui scandal conjugal mai puțin obișnuit. Un italian in varsta de 52 de ani s-a certat cu iubita romanca, in varsta de 40 de ani, a notat rotalianul.com. De nervi, italianul a luat o pușca, pentru care nu avea permis legal,…

- Noul premier britanic Boris Johnson s-a mutat oficial luni in resedinta din Downing Street de la Londra, unde va locui pe perioada mandatului impreuna cu partenera sa de viata, Carrie Symonds, cu care nu este casatorit.

- David Dowell, in varsta de 34 de ani, tata a trei copii, a murit in urma unei provocari pe care a acceptat-o la o petrecere.Cineva l-a provocat pe barbat sa inghita o soparla gecko la petrecerea de Craciun de anul trecut.

- In cursul zilei de 27 iunie a.c., in timp ce se indrepta spre casa cu familia, pe strada 1 Decembrie 1918 din Pitesti, plutonierul adjutant Lacraru Constantin Sergiu a observat un barbat cazut in strada, in jurul caruia se stransese multa lume. Instinctul de salvator l-a indemnat sa actioneze imediat…

- Andreea Esca are o relatie solida cu sotul ei, alaturi de care se afla de ani buni. Cei doi au impreuna si doi copii si formeaza unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz. Chiar si asa, Andreea Esca nu s-a sfiit sa vorbeasca despre primul barbat din viata ei.

- Un eveniment neașteptat a perturbat o nunta desfașurata miercuri in orașul nigerian Kano. Mai mulți tineri care participau la o nunta au fost raniți de un barbat neidentificat, care a deschis focul din senin. Victimele au suferit rani mai grave sau mai ușoare, dar nimeni nu și-a pierdut viața, a anunțat…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, isi exprima profundul regret pentru tragicul incident petrecut duminica, 2 iunie, in judetul Timis, in urma caruia un politist roman, aflat la datorie, si-a pierdut viata din cauza unor rani prin impuscare. Presedintele Klaus Iohannis transmite condoleante…