Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a fost retinut de catre autoritati. Palomar Health Medical Center, spitalul unde ranitii au fost transportati, a anuntat ca patru persoane au fost internate in urma acestui incident. Potrivit CBS, autoritatile cred ca barbatul a actionat singur. In octombrie 2018, un barbat a deschis focul…

- Acum 20 de ani a fost semnat Memorandumul de cooperare dintre Republica Moldova și statul Carolina de Nord. Datorita acestui document moldo-american sute de experti moldoveni au beneficiat de numeroase programe de schimb de experienta in proiecte legate de sectorul de aparare și

- Alabama, statul american in care Congresul local este dominat de republicani, propune scoaterea avorturilor in afara legii și pedepsirea aspra a celor care incalca aceasta interdicție. Daca o persoana face avort, indiferent de varsta sarcinii, va comite o infracțiune și risca pana la 99 de ani inchisoare,…

- Deputatii din statul Georgia, in sudul Statelor Unite, au votat vineri o lege antiavort, cea mai stricta din tara in materie de posibila perioada de interventie, in ciuda amenintarilor cu boicotul ale starurilor de la Hollywood, scrie AFP.

- Comitatul american Rockland din New York le interzice de marți minorilor care nu sunt vaccinați impotriva pojarului accesul in spațiile publice, scrie nbcnewyork.com . In ținutul american este epidemie de pojar, fiind confirmate 153 de cazuri pana in momentul de fața, cu posibilitate de extindere a…

- Cel putin 23 persoane au murit in statul american Alabama, printre care si cativa copii, din cauza unei tornade.Unii oameni inca sunt blocati in moloz, iar autoritatile spun ca sunt cateva zeci de raniti. De asemenea, mii de oameni au ramas fara curent electri.

- Atac armat intr-un parc industrial din statul american Illinois. Cinci oameni au murit si tot atatia au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul. Cele mai multe dintre victime sunt politistii care au intervenit de urgenta la fata locului.