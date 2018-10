Spectacol Aniversar dedicat sopranei Silvia Voinea, pe scena Operei Nationale Bucuresti Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 3 noiembrie, ora 18:30, "Cavalleria Rusticana & Pagliacci", de Pietro Mascagni - Ruggiero Leoncavallo - Spectacol Aniversar dedicat sopranei Silvia Voinea, cu ocazia implinirii a 50 de ani de cariera.



Regia poarta semnatura lui Ion Caramitru, scenografia a fost creata de Viorica Petrovici, iar conceptul light design-ului ii apartine lui Chris Jaeger. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Mihnea Ignat - invitat.



De-a lungul celor peste trei decenii de activitate artistica pe scena Operei Nationale Bucuresti, soprana Silvia Voinea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

