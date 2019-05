Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a se desfasura in siguranta ”Marșul Umanitar”, din zona Centru a municipiului Turda in data de 18.05.2019, intre orele 09.30 -13.45 se va realiza inchiderea circulatiei in intersectiile: Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In aceasta dimineața pe zona pietonala din centrul Turzii a debutat Targul de Paște. Activitați de animație, produse tradiționale, pricesne și multe surprize, toate sunt menite sa ne introduca in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- 16 aprilie – Ziua Internaționala a Vocii – iata un bun prilej pentru copiii de la Clubul de Canto ARIA de a va invita la spectacol. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In cursul zilei de ieri la Turda pe strada Sandulești s-a semnalat un incendiu de vegetație la o livada. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului, se va afla in mijlocul credincioșilor ortodocși din Campia Turzii și din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O interesanta intalnire privind noutațile pe care le-a adus noul Cod Rutier a avut loc la Turda, la Restaurant Caribic, fiind organizata de Social Medical Club, sub coordonarea dr. Vasile Grumaz. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Educația Juridica lipsește cu desavarșire in randul tinerilor iar acest lucru a fost observat atat de tinerii de la The Da Vinci System cat si de asociatia VeDem Just. Dupa cum v-ați... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Societate cu capital privat german angajeaza 14 persoane – personal calificat si necalificat – pentru mai multe posturi Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!