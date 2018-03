Spectacol amplu dedicat francofonilor suceveni

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a intalnit, la finalul saptamanii trecute, la Bruxelles, cu mai multi suceveni plecati la munca in Belgia. Prezent la Bruxelles pentru a participa la evenimentul in cadrul caruia i-a fost inmanata diploma „Suceava – ...

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizeaza, in perioada 21-24 martie, evenimentul „Descopera masteratele UAIC”, dedicat studenților și absolvenților studiilor de licența care doresc sa afle mai multe informații despre oferta studiilor de master de la cele 15 facultați din cadrul UAIC.…

- Pe 21 martie, incepind cu ora 18.00, elevi francofoni de la doua unitați liceale vor susține un program artistic la Biroul Francez din incinta Casei Prieteniei din Suceava. Elevii invața la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”. Ei au pregatit programul sub coordonarea…

- Autoritatile Buzaului marcheaza Centenarul Unirii cu un spectacol de muzica si dansuri populare, de patru ore, programat pentru sambata, 17 martie, de la ora 17.00. Intrarea se face pe baza de invitatii acordate gratuit publicului, iar in sala ar trebui sa se afle si cateva zeci de primari din Republica…

- Rezultatele foarte bune obtinute la etapa judeteana a Olimpiadei de Geografie din 3 martie, de la Colegiul de Informatica „Spiru Haret", i-au propulsat pe sase elevi suceveni in lotul care va reprezenta Suceava la etapa nationala a competitiei. 73 de elevi au participat la testarea ...

- Partidul Verde filiala județeana Suceava considera ca este timpul ca forțele ecologice din țara sa se uneasca sub o singura conducere pentru a depași pragul electoral de 5%. ”In Romania sunt momentat cel puțin 2 partide verzi-ecologice care au un program sinonim, dar din nefericire au doua drumuri paralele.…

- Pensionarii suceveni vor beneficia de abonamente de transport public la jumatate de pret de la 1 aprilie, dupa ce municipalitatea a avut un grad bun de incasare si poate acoperi aceste subventii, a anuntat intr-o conferinta de presa, miercuri, primarul Ion Lungu. El a spus ca va propune alesilor locali…

- Șoferii de taxi din municipiul Suceava solicita autoritatilor sa ia masuri contra pirateriei din domeniu, principalii vizati fiind soferii care stau la iesirile din oras, preluand potentialii clienti ai acestora, care circula inspre Botosani, Falticeni sau Radauti.Situatia, veche de ani si ani de ...

- Pe 7 martie, incepand cu ora 18.00, la Biroul Francez din incinta Casei Prieteniei din Suceava este programat concursul „O personalitate francofona a zilelor noastre”. Competiția este organizata de Biroul Francez și Centrul de Reușita Universitara -CRU Suceava. In concurs vor intra 34 de elevi de la…

- Miercuri, 7 martie 2018, ora 18.00, Biroul Francez din cadrul Casei Prieteniei din municipiul Suceava, in colaborare cu Centrul de Reușita Universitara (CRU) Suceava, organizeaza concursul «Une personnalite francophone de nos jours»/ „O personalitate francofona a zilelor ...

- Finalul primei saptamani a lunii martie a fost marcat la Suceava de o premiera absoluta – punerea in scena, pentru prima oara, a unui text a cunoscutului dramaturg Ella Carmen Greenhill, ale carei piese de teatru se bucura de aprecieri la nivel international.Timp de aproape doua ore, atat ...

- Mii de suceveni au cazut victime virozelor respiratorii specifice sezonului rece, in perioada 18-25 februarie a.c. fiind raportate la Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava peste 3.700 de cazuri de viroze respiratorii, gripe si pneumopatii acute.Situația cazurilor de viroze, intocmita de DSP ...

- In contextul in care Senatul Romaniei da unda verde pentru defrișari in ariile protejate, inclusiv in padurile virgine, cadre didactice ale Facultații de Silvicultura, de la Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, transmit un grav semnal de alarma.Aceștia explica faptul ca Senatul a ...

- In contextul in care Senatul Romaniei da unda verde pentru defrișari in ariile protejate, inclusiv in padurile virgine, cadre didactice ale Facultații de Silvicultura, de la Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, transmit un grav semnal de alarma.Aceștia explica faptul ca Senatul a ...

- La eveniment sunt invitati, alaturi de autor: Dr. Gabriela Haja, CP I, sefa Departamentului de lexicologie al Institutului „A. Philippide", Iasi; prof. univ. dr. Bogdan Cretu, directorul Institutului „A. Philippide", Iasi; conf. univ. dr. Ioan Milica, seful Catedrei de limba romana si lingvistica generala,…

- La sfarsitul saptamanii trecute, atleții cluburilor sportive din județul Suceava au luptat pentru medalii la finalele Campionatului Național de atletism indoor pentru juniori, care s-au desfașurat in sala complexului sportiv „Lia Manoliu” din București. La finalul competiției, patru dintre aceștia au…

- Miercuri, 28 februarie, de la ora 18:00, la Biroul Francez din cadrul Casei Prieteniei de pe Aleea Ion Gramada, nr. 1-3, din municipiul Suceava, se va desfasura activitatea „Marturii francofone", care prilejuieste intalnirea cu Anisia Simionov, din partea Companiei Capgemini. Se va ...

- Miercuri, 28 februarie, de la ora 18:00, la Biroul Francez din cadrul Casei Prieteniei de pe Aleea Ion Gramada, nr. 1-3, din municipiul Suceava, se va desfasura activitatea „Marturii francofone", care prilejuieste intalnirea cu Anisia Simionov, din partea Companiei Capgemini. Se va ...

- A comis infracțiunea de contrabanda, iar polițiștii suceveni nu l-au iertat. Este vorba despre un tanar bistrițean prins in flagrant de polițiștii suceveni, iar acum se afla in arest - informeaza newsbucovina.ro

- Facultatea de Știinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Ștefan cel Mare" Suceava (USV) a organizat pentru studentii care se pregatesc sa devina viitori profesori o sesiune de formare practica, in perioada 16 -19 februarie 2018,la Centrului de Formare Continua al Universitatii ...

- Primul deces cauzat de gripa, in acest sezon rece, in județul Suceava, a fost inregistrat vineri, 16 februarie a.c., iar altele doua, marți, 20 februarie a.c.. Este vorba despre un barbat in varsta de 59 de ani și de doua femei, una in varsta de 78 de ani și alta de 61 de ani. Toți cei trei oameni ...

- In perioada de iarna, canotorii celor trei cluburi din judet, CSM Suceava, CSȘ „Nicu Gane” Falticeni si ACS „Nada Florilor” Falticeni, se pregatesc in sala pe ergometru, un aparat de antrenament care imita secventa de miscari practicata de canotori in barca, mai mult in ceea ce priveste efortul fizic,…

- Colegiul „Alexandru cel Bun" din Gura Humorului a gazduit, la finele saptamanii trecute, Olimpiada Județeana la limba materna polona, competiție care desemneaza elevii care vor participa la faza naționala. Etapa naționala va avea loc la Suceava, in perioada 9 - 11 martie, 27 de elevi ...

- In cadrul etapei a XIX-a a Ligii Naționale de handbal masculin, CSU Suceava a primit in sala “Dumitru Bernicu” vizita campioanei Romaniei, Dinamo Bucuresti. La capatul unui meci de lupta și spectacol sportiv, oaspeții, in tabara carora a evoluat și suceveanul Razvan Gavriloaia, au caștigat la un singur…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” anunța ca Biroul Francez, situat in Casa Prieteniei din Suceava, reincepe activitațile saptaminale. Evenimentele vor debuta miercuri, 14 februarie, la ora 18.00, cu o acțiune a Școlii nr.3 dedicata Sfintului Valentin și vor continua pe parcursul intregului semestru cu…

- Seria de evenimente de sambata, 10 februarie, consacrata implinirii a 630 de ani de atestare documentara a orașului Suceava și a Cetații de Scaun, s-a incheiat cu un concert al celor de la Carla"s Dreams, una dintre cele mai in voga trupe ale momentului.Purtand deja celebrele hanorace ...

- Andrei Dorin Rusu de la CSM Dorna Vatra Dornei a caștigat proba de 1.500 metri, Lenuța Burueana de la CSU Suceava a fost prima la aruncarea greutații, iar Marius Musteața și Alin Firfirica, CSU Suceava, au cucerit argint și respectiv bronz la aruncarea greutații La sfarțitul saptamanii trecute, sala…

- Trei suceveni implicați in mișcarea sportiva din județul Suceava participa in aceste zile la acțiuni ale Federației Romane de Fotbal, in strainatate.Astfel, Iulian Daraba, directorul Clubului Sportiv Școlar „Nicu Gane" Falticeni, a fost invitat sa faca parte din delegația Romaniei la ...

- Polițiștii din Teleorman au deschis un dosar penal, dupa ce o eleva din Alexandria a fost batuta de o colega, fara ca nimeni sa opreasa violențele. Dovada stau imaginile care au fost filmate pe o strada și publicate de martori pe rețelele de socializare. Cele doua adolescente sunt eleve in clasa a IX-a,…

- Populația activa civila din județul Suceava a scazut cu 5.800 de persoane in doar un an de zile, cifra reprezentand o scadere de aproximativ 2,5%. Intr-un raport de sinteza al activitații Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Suceava se arata ca numarul persoanelor apte de munca…

- Bacaul a gazduit recent cea de-a 23-a ediție a Campionatului Național Universitar de atletism in sala, la care au participat 260 de studenți de la majoritatea centrelor universitare din țara. Sportivii de la Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava au avut o comportare foarte buna, ...

- In decembrie 2017, inspectorii de munca suceveni au aplicat 9 sancțiuni contravenționale, in cadrul a 35 de controale efectuate la firme unde iși desfașurau activitatea cetațeni straini. Amenzile au totalizat 6.500 de lei. Potrivit unui comunicat semnat de șeful ITM Suceava, Romeo Butnariu, verificarile…

- Un mic grup de voluntari din municipiul Suceava, printre care și elevi de la Colegiul Național de Informatica "Spiru Haret" Suceava, a donat suma de 550 de euro pentru Ileana Micutaru, o fetita in varsta de 7 ani si 5 luni, din localitatea Poiana Micului, care sufera de fibroza chistica ...

- Prescolarii si scolarii de la Școala Primara "Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava" au sarbatorit in avans, pe 23 ianuarie, Ziua Micii Uniri sub sceptrul lui Alexandru Ioan Cuza. Actiunea s-a intitulat "Hai sa dam mana cu mana" (dupa 159 de ani) de la Mica Unire. Prescolarii ...

- Programul dedicat împlinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române a început miercuri dimineața în fața statuii lui Alexandru Ioan Cuza din centrul municipiului Cluj-Napoca cu o ceremonie religioasa, a continuat cu depuneri de coroane, un discurs al prefectului, o…

- In preambulul implinirii celor 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, sala de spectacole a Casei de Cultura Cugir a fost gazda unui spectacol artistic dedicat celebrarii „Micii Uniri”. Spectacolul de la Cugir a fost deschis cu intonarea imnului…

- Ministerul Apararii Nationale a demarat un proces de analiza pentru reinfiintarea colegiului militar cu profil de Marina, institutie care a functionat pana in anul 1998 in municipiul Constanta. Reluarea traditiilor invatamantului militar liceal de marina va oferi tinerilor posibilitatea de a se instrui…

- La finele acestei luni, Colegiul Național de Informatica „Spiru Haret" Suceava va gazdui un seminar de informare adresat elevilor din clasele a XI-a și a XII-a și parinților acestora, interesați de domeniul studiilor in strainatate.In cadrul intalnirii, vor fi discutate cu precadere ...

- Sezonul rece a adus, din pacate, situații in care șapte oameni, printre care și un copil, au murit din cauza frigului. Directorul adjunct al Direcției de Sanatate Publica (DSP) Suceava, dr. Catalina Zorescu, a declarat, ieri, in conferința de presa, ca primul caz de deces din cauza hipotermiei din ...

- Mijlocul lunii lui Gerar ne ofera in fiecare an prilejul de a-l omagia pe marele poet al neamului, Mihai Eminescu și, implicit, Ziua Culturii Naționale. In suita manifestarilor ce au loc in intreaga țara cu acest prilej se inscrie și excelentul Spectacol de muzica și poezie intitulat „Pianul cu…

- Aproximativ 100 de elevi si profesori de la Colegiul Tehnic de Marina ”Alexandru Ioan Cuza” din Constanta, dar si parinti, au protestat, luni, nemultumiti fiind de faptul ca acestia ar putea fi mutati intr-o alta cladire, dupa reinfiintarea Liceului Militar de Marina.

- Dupa un an 2017 plin de realizari, Andu Vornicu, antrenorul pugiliștilor de la CSM Suceava, are așteptari mari și de la anul in curs, care se anunța unul foarte incarcat.„Nu antrenam temeinic in aceasta perioada, pentru a putea incepe noul sezon competițional in forța. La inceputul lunii ...

- Mii de pensionari din municipiul Suceava care circulau pe toate traseele si mijloacele de transport ale TPL cu abonamente speciale, pentru care plateau doar 33 de lei/luna, nu mai beneficiaza de aceasta facilitate de la inceputul anului.Celor carora le-au expirat abonamentele eliberate in decembrie…

- Saptamana trecuta, in judetul Suceava s-au inregistrat 3 cazuri de gripa diagnosticate clinic. Potrivit Direcției de Sanatate Publica, doi pacienți fac parte din grupa de virsta 50-64 de ani, iar unul are peste 65 de ani. Cu toții sunt din zona Radauți și au necesitat spitalizare. Conform DSP, tot saptamana…

- Sala Liceului cu Program Sportiv din Suceava va gazdui la finalul acestei saptamani cea de-a șasea editie a Memorialului „Lilioara Gramada" la minifotbal. Prin aceasta actiune, care este organizata anual, cavalerii fluierului din judet, membri ai subcomisiilor Suceava, Falticeni, ...

- Luna aceasta, 28 de șomeri suceveni participa la doua programe gratuite de formare profesionala organizate de Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca. 14 dintre ei urmeaza un curs de comunicare in limba engleza, iar ceilalți 14 un curs de competențe antreprenoriale. La 30 noiembrie 2017, in județul…

- Medici de familie din județul Suceava au inceput sa semneze actele adiționale la contractul de furnizare a serviciilor medicale cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate, ceea ce inseamna ca aceștia vor prescrie rețete pentru medicamente compensate și vor elibera bilete de trimitere gratuit. ...

- Jandarmii suceveni vor actiona si in zilele urmatoare pentru buna derulare a manifestarilor prilejuite de sarbatorile de iarna. Conform unui comunicat al Jandarmeriei, o atentie deosebita va fi acordata manifestarilor din 31 decembrie, de la Suceava, Radauti, Falticeni, Gura Humorului, Campulung, Vatra…

- Cateva mii de suceveni au participat, astazi, la cea mai mare parada a obiceiurilor de iarna care a avut loc in Suceava in ultimii ani. Peste 1.500 de uratori și colindatori au participat la ediția de anul acesta a Festivalului Internațional „Obiceiuri de Iarna", eveniment organizat in ...