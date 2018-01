Stiri pe aceeasi tema

- Un entomolog american care a descoperit o noua specie de musca în regiunea Amazonului brazilian a decis sa-i dea numele Megapropodiphora Arnoldi în onoarea fostului culturist, actor si politician de origine austriaca Arnold Schwarzenegger, informeaza joi revista Biodiversity Data Journal…

- Arnold Schwarzenegger nu mai joaca in atat de mult filme cum obișnuia odinioara. Deși nu mai este guvernator al Californiei de ceva timp, numele lui ajunge din nou la știri. De aceasta data, Terminatorul a ajuns parte din literatura științifica, mulțumita biologilor de la Muzeul Național de Istorie…

- Numele lui Grigore Antipa a intrat in memoria noastra colectiva mai puțin prin cunoasterea directa a vietii si a activitatii savantului, cat mai cu seama prin raportarea la ctitoria sa cea mai mare și, evident, cea mai popularizata: Muzeul de Istorie Naturala ce-i poarta numele și care se afla in Piața…

- Insarcinatul cu afaceri al Eritreei in Olanda a fost declarat persona non grata si expulzat din aceasta tara, a anuntat miercuri ministrul de externe olandez Halbe Zijlstra, relateaza DPA si AFP. Masura luata impotriva diplomatului expulzat se refera la o taxa pe care autoritatile din…

- Ziua Culturii Naționale | Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii, recita o poezie de Eminescu - VIDEO Ambasadorul britanic Paul Brummell a transmis un mesaj video cu ocazia Zilei Culturii Nationale si recita poezia "Lacul" la Ipotesti, chiar langa lacul care l-a inspirat pe poetul Mihai Eminescu.…

- Micile pasari albe dintr-o specie de papagal indigen au creat haos in cateva orase din statul Australia de Vest, oficiali din localitate cerand guvernului sa autorizeze sacrificarea in masa a pasarilor din specia Cacatua tenuirostris

- Cei doi actori, impreuna cu fiica lor, Ruxandra, si-au inceput anul in capitala Angliei. Ioana si Alexandru Papadopol au plecat imediat dupa Revelion in Marea Britanie, unde se bucura inca de atmosfera de sarbatoare de pe strazile londoneze. Cea mai fericita este micuta Ruxandra, care a fost plimbata…

- Nu mai puțin de 25 de cete de colindatori din Țara Oașului și din zonele etnografice Codru, Maramureș, Chioar, dar și invitați din Ucraina au participat la Festivalul Datinilor si Obiceiurilor de Iarna „Zestrea Oașului”, ediția XX, care s-a desfașurat duminica, 7 ianuarie, la Muzeul in Aer Liber din…

- Nadia Comaneci, 56 de ani, trage tare pentru a se menține in forma și face sacrificii uriașe. Fosta gimnasta n-a avut liber nici de Craciun și s-a antrenat alaturi de Arnold Schwarzenegger, fostul culturist și politician. Cei doi s-au antrenat in Los Angeles, iar Nadia a fost extrem de fericita de pregatirea…

- Fosta mare gimnasta Nadia Comaneci a petrecut Craciunul cu Arnold Schwarzenegger, antrenandu-se in sala de forța a acestuia. Nadia Comaneci s-a antrenat cu Arnold Schwarzenegger, la sala Gold Gym, din Venice, cartier rezidențial in partea de vest a orașului Los Angeles (SUA). ”Zeița de la Montreal”,…

- Imediat, au inceput sa curga fel de fel de pareri referitoare la ciudatul corp luminos. Nu, nu este vorba despre vreun extraterestru, si nici de de vreun traseu special al lui Mos Craciun care aduce daruri de Sarbatori. Enigma a fost dezlegata destul de repede. Este vorba despre lansarea rachetei…

- Continutul video de pe Facebook va debuta cu o reclama, desi initial Facebook a incercat sa evite reclamele care pornesc la inceputul filmarilor postate in cadrul propriei retele sociale.Numita pre-roll, acest tip de reclama va incepe in momentul in care utilizatorul apasa butonul play sau…

- Femeia a fost audiata vineri la Parchetul Tribunalului Bucuresti, iar dupa audieri a fost dusa din nou la Spitalul Penitenciar Jilava. Magdalena Serban a fost inchisa in singura celula speciala a spitalului inchisorii, cu pereții capitonați, in care deținuta nu se poate rani nici daca ar vrea.…

- Imediat, Razvan Theodorescu a pus mana pe telefon si l-a sunat pe Petre Roman, iar acesta i-a explicat ca va fi haos, va fi „varsare de sange", va fi „o lovitura de stat". Si aici s-a inchis povestea, a relatat jurnalistul Digi24 Cosmin Prelipceanu in emisiunea „Jurnalul de Seara". Episodul fusese evocat,…

- Regele Mihai si Regina Ana au vizitat Baia Mare in anul 1997, poposind in mai multe locatii din oras. In filmuletul de mai jos, publicat pe canalul de Youtube al Cotidianul TV , Regele poate fi vazut depunand o coroana de flori la Monumentul Ostasului Roman, alaturi de autoritatile locale, dupa care…

- La inceput, minciunile alor mei ma umpleau de stupoare indurerata. Nu minciuna in sine cat faptul ca mințeau. Le ofeream intreg capitalul meu de incredere – cum ar fi putut sa ma minta? Doar erau parinții mei, ei cei Desavarșiți, Nemincinoși, ei care dețineau cheile adevarurilor.

- Veninul este asociat, de obicei, cu intepaturile insectelor sau cu muscaturile reptilelor. Insa, aceasta substanta versatila, injectabila, este utilizata pentru atac ori in scop de aparare si de alte vietuitoare. Muzeul de Istorie Naturala din Londra, enumera cinci mamifere, insecte si moluste mai putin…

- Potrivit traditiei, familia trebuie sa fie de fața in momentul in care sicriul este dus la altar, insa membrii familiei fostului suveran nu și-au facut apariția timp de jumatate de ora, conform Realitatea TV. Astfel, sicriul cu trupul neinsuflețit al Regelui Mihai a stat in ploaie, sub privirile…

- De aproape treizeci de ani, Steve Ludwin se injecteaza cu venin de șarpe. Este o practica din cauza careia a fost pe punctul de a-și pierde viața, dar care ar putea sa salveze alte cateva mii, deoarece, grație lui, oamenii de știința incearca sa creeze un nou tip de antivenin, informeaza AFP. O expoziție…

- Partidul Lege și Justiție (PiS, conservator), aflat la guvernare și majoritar in cele doua camere ale legislativului de la Varșovia, justifica aceste reforme, combatute vehement de opoziție, prin nevoia de a se pune capat unei 'caste' a magistraților, considerați de PiS moștenitori ai regimului comunist…

- Cateva dintre locuintele scumpe ale unor celebritati, situate in zona izbucnirii incendiului, sunt in pericol. Este vorba despre Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, Arnold Schwarzenegger. De asemenea, pe partea cealalta a dealului mai au case Harrison Ford si Gwyneth Paltrow.

- GHINION Nicoleta, o tanara barladeanca posesoare a unei masini Audi, s-a trezit in dimineata de Sf. Nicolae cu o mare surpriza … Nu in ghete, ci in parcare: hotii au lasat-o fara masina! A anuntat politia care a demarat cercetarile, iar o prietena a pus pe Facebook intamplarea, cu poza masinii! Imediat…

- Veninul este asociat, de obicei, cu ințepaturile insectelor sau cu mușcaturile reptilelor. Insa, aceasta substanța versatila, injectabila, este utilizata pentru atac ori in scop de aparare și de alte viețuitoare. Muzeul de Istorie Naturala din Londra, care a inaugurat la 10 noiembrie expoziția ''Veninul:…

- Luminitele de Craciun, brazii impodobiti, Casuta Mosului, unde il veti intalni, ii veti spune ce cadouri va doriti si apoi veti face poze cu el, spiridusi si mai ales multa veselie! Aceasta va fi atmosfera cand Mosul va veni in caleasca sa, pentru a da startul veseliei! Imediat dupa premiera spectacolului…

- Selena Gomez a inceput sa planga pe scena, in timpul discursului de mulțumire pentru acordarea premiului „Femeia anului 2017”, acordat de catre Billboard. Cantareața in varsta de 25 de ani a dedicat acestui premiu prietenei sale, Francia Raisa, care a fost alaturi de ea pe scena, pentru ca „i-a salvat…

- Diego Armando Maradona s-a numarat printre numele grele invitate de FIFA sa ia parte la tragerea la sorti a grupelor pentru Campionatul Mondial din Rusia si a continuat razboiul de la distanta pe care-l are cu Jorge Sampaoli, selectionerul Argentinei. Argentina a nimerit in Grupa…

- Dronele realizate de catre compania chineza DJI, cel mai mare producator de profil din lume, transmit clipuri cu proprietarii acestora și cu infrastructura critica filmata catre guvernul de la Beijing, scrie New York Times . Ziarul citeaza un raport realizat de catre Biroul de Imigrație și Vami din…

- O cercetare a vechilor carți poștale ilustrate, care conțin idei și sentimente expuse extrem de concentrat pe micul carton pe care expeditorul îl avea la dispoziție, ne arata astazi ca, în acei ani, ai Primului mare Razboi Mondial, gândurile oamenilor se îndreptau în…

- O familie a facut o descoperire neobișnuita în baia apartamentului lor din Seattle, Washington. Aceștia au gasit un șarpe care se ascundea în toaleta lor. Imediat ce a vazut șarpele de un metru, copilul și-a anunțat parinții, iar aceștia au anunțat poliția, potrivit Apnews. …

- Ieri dupa amiaza, un accident rutier a avut loc la ieșirea din Pitești spre Brașov, in zona complexului Slava. Au fost implicate un autoturism și o motocicleta. In urma impactului, șoferul motocicletei a fost ranit grav. Motociclistul ranit in accident este deputatul PSD Radu Vasilica. Acesta a fost…

- „A spus ca se cunosc, ca au colaborat, ca Lancrajan a colaborat bine cu SRI, ca au fost si momente in care au avut si dispute. Au fost momente in care Lancrajan viza o serie de persoane din SRI si a incercat sa explice si au fost tensiuni la momentul respectiv spunand ca este in competenta Parchetului…

- Imediat dupa afisarea cotatiei oficiale, respectiv in jurul orei 13.15, euro a mai urcat pana la un alt maxim, de 4,66 lei, dupa care s-a intors in intervalul 4,640-4,656 lei, tendinta fiind de calmare a speculatiilor, arata graficele pietei valutare interbancare. Euro a mai avut maxime istorice in…

- Editia a V-a a Salonului International de Caricatura de Presa si Arte Vizuale Satirice va avea loc timp de trei zile (24-26 noiembrie, vineri, sambata si duminica), la Timisoara. La eveniment au fost invitati personalitati din Romania si din strainatate, ...

- Oficial, Primul Razboi Mondial a avut drept cauza asasinarea principelui mostenitor al Imperiului Austro-Ungar. În realitate, motivele pentru izbucnirea conflictului devastator au fost mult mai adânci. Colonialismul, imperialismul si nationalismul sunt câteva dintre acestea. …

- Nici pana in prezent nu s-a finalizat divorțul lui Arnold Schwarzenegger de femeia care i-a daruit 4 copii, Maria Schriver, dar asta nu il impiedica pe actor sa iasa in public cu iubita cu 27 de ani mai tanara. Ea ar putea fi considerata amanta, din moment ce actele care sa ateste ca actorul in varsta…

- Intentia Primariei este sa amenajeze un muzeu dedicat Centenarului Marii Uniri in spatiile monumentului istoric. Pretul de achizitie nu va fi singura investitie pe care o va face municipalitatea in cladire. „Cel putin vizual vorbind, sunt elemente de structura care sunt afectate de trecerea timpului…

- Un tanar din Craiova si-a gasit sfarsitul, marti, in timpul orelor de lucru. Barbatul de 27 de ani a fost prins sub un excavator in timp ce lucra la un sant. Imediat la fata locului s-au deplasat un echipaj SMURD, dar din pacate nu se mai putea face nimic pentru barbat.

- Șase cetațeni, cinci irakieni și un afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, au fost reținuți de politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației. Migranții sunt cercetați pentru tentativa de trecere frauduloasa a frontierei de stat.…

- In epoca vitezii, cand distantele se parcurg rapid intr un timp care altadata tinea de domeniul fantasticului, Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta MINAC , Ambasada Marii Britanii in Romania, Biblioteca Judeteana "Ioan N. Romanldquo; Constanta si Ordinul Arhitectilor din Romania va invita…

- Premierul britanic Theresa May a numit-o joi pe parlamentara conservatoare Penny Mordaunt in funcția de ministru pentru dezvoltare internaționala, a doua zi dupa demisia din acest post a lui Priti Patel pe fondul unui scandal privitor la intalniri neautorizate cu oficiali israelieni, transmite dpa.…

- Acesti patru mucenici au patimit pe vremea imparatului Diocletian (284-305). Ei au fost neintrecuti mesteri in arta cioplirii si sculpturii in marmura., fiind conducatorii unui vestit santier de acest fel, la Smirnum. Datorita lucrarilor de calitate ce se realizau aici, imparatul era foarte mandru…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut, marti, un bilant in fata Comisiilor reunite de Agricultura ale Parlamentului, unde s-a mandrit cu productiile record din acest an si a tinut sa sublinieze cat de importanta este agricultura: ”In afara de om, tot ce se misca e in agricultura".”In…

- Filarmonica “Oltenia” din Craiova a anuntat programul spectacolelor pentru perioada 7 – 10 noiembrie 2017. Iata programul: MARȚI, 7 NOIEMBRIE 2017, ORA 19:00 Muzeul de arta – Holul de Onoare RECITAL EXTRAORDINAR Cristian Florea (violoncel), Mihai Ungureanu (pian) BRAHMS INTEGRALA ...

- #Polițiștii zilei sunt colegii noștri agent principal de poliție Ciubotaru Dragoș și agent principal de poliție Mihai Tudor Alexandru, care au salvat o femeie ce cazuse cu autoturismul in raul Putna. La data de 5 noiembrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost…

- Fost finalist in sezonul doi, Adrian Lungu, cunoscut mai bine drept Adi Bobo, s-a declarat dependent de emoții și a revenit anul acesta pentru o noua reprezentație de stand-up. „Am venit și pentru bani, dar și pentru emoțiile pe care le am pe scena aceasta, sunt complet diferite fața de ce…

- Duminica, 29 octombrie 2017, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de o femeie de 69 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca a fost sunata de catre un individ care a pretins ca este avocat si care i-a spus ca fiica sa a provocat un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane. …

- Directorul Spitalului Municipal Medgidia, Eugen Aglitoiu, a declarat, corespondentului News.ro, ca fetita respectiva s-a prezentat la Unitatea de Primire Urgente impreuna cu mama ei vineri, la ora 13.30, copilul fiind ulterior internat in Sectia de Pediatrie. Dupa cateva ore, copilul a cazut de la…