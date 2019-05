Specializarea universitară care "nu produce șomeri": arhitectura navală. Cum merge un startup în domeniu. Video, Audio, Foto Galerie Trei antreprenori din Galați, absolvenți de arhitectura navala, au mizat pe specializarea din facultate pentru inceperea unei afaceri, un startup de tehnologie, care se dezvolta de la an la an. Una dintre firmele lor, aflata in al treilea an de activitate, a incheiat 2018 cu aproape 650.000 de euro cifra de afaceri și s-a marit de la 3 la aproape 50 de angajați. Am discutat in studioul StartupCafe.ro despre cariera de arhitect naval, o specializare care se cauta, pe bani frumoși, peste tot in lume și incepe sa fie bine platita și in Romania.Vezi versiunea video a interviului StartupCafe.ro ,Asculta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

