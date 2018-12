Stiri pe aceeasi tema

- Sa incepem asadar cu cancanul anului: studenta aia bagata chipurile in pat de dusmani derect intre cuviosul Hambrosie si neprihanita lui sotioara, pentru o scurta rugaciune nocturna „menages a trois", dedicata postului Craciunului. Dupa ce povestea a aparut in presa sportiva, toata lumea spune ca e…

- In perioada 5 – 31 decembrie 2018, in Parcul Tineretului din Sebeș va prinde contur o povește de iarna, cu personaje care vor aduce bucurie copiilor, un patinoar cu acces gratuit și casuțe decorate cu produse specifice Craciunului. Pe scena montata in parc vor sosi colindatori, pentru a colora atmosfera…

- Informații bomba apar in presa. Proiectul ordonantei de urgenta privind amnistia si gratierea este aproape finalizat si ar urma sa fie adoptat in ultima sedinta de Guvern de dinaintea Craciunului, sustin surse politice pentru Adevarul."Mai ramane ca Liviu Dragnea sa stabileasca limita pedepselor.…

- O omleta speciala, care se face la fel de ușor ca cea clasica, dar arata mult mai bine și este mai aromata. Ingrediente: 8 oua, 3 ciuperci proaspete, 3 felii bacon, 3 linguri de ulei, sare și piper Mod de ...

- Lunga perioada de post care precede sarbatoarea Craciunului este un context numai bun de a deveni creativ in bucatarie, sa faci minuni din putinele ingrediente care-ti stau la dispozitie. O reteta neobisnuita de post, alternativa la traditionala fasole si nelipsitii cartofi, ne este prezentata de Chef…

- Aceasta rețeta este potrivita in zilele de post. Ingredientele sunt la indemana, iar prepararea nu impune dificultați. Iata ce ai de facut! Ingrediente • 2 linguri ulei • 1 ceapa • 1 morcov • Sare-dupa gust • 100 g ciuperci • 1 ceasca cu orez • 2 linguri stafide • 1 mana de mieji […] Articolul Sarmale…

- Miercuri, 14 noiembrie, este prima zi din postul Craciunului, un post despre care credincioșii spun ca este unul bland, avand multe zile de dezlegare la pește și untdelemn. Postul inseamna o infranare de la mancare...

- In America de Nord si Canada, Halloween isi mentine cel mai inalt nivel de popularitate. In fiecare an, 65- dintre americani isi decoreaza casele si birourile pentru Halloween. Procentul este depasit doar de decoratiunile facute cu ocazia Craciunului. Halloweenul este sarbatoarea in care sunt vandute…