- Unele dintre cele mai cunoscute diete sunt caracterizate in principiu de consumul de alimente care, pentru romani, pot fi destul de inaccesibile, fie din cauza pretului fie din cauza faptului ca efectiv nu se gasesc usor in piata.

- Cand vorbim de bunatațile de Paște, inevitabil vin in discuție și dulciurile. In acest sens, cofetarii vin cu propuneri de dulciuri tematice pentru masa pascala. Astfel, specialiștii recomanda sa servim ca desert turta dulce, eclere personalizate, ou de ciocolata belgiana, torturi cu decor special,…

- Specialiștii in economie leaga acest fenomen in special de revoluția fiscala și de criza forței de munca. Autoritațile, in schimb, cred ca se inchid acele firme care nu aveau, de fapt, activitate.

- Un studiu realizat de International Transport Forum in 10 țari la nivel mondial arata faptul ca numarul de accidente și de victime crește de ficare data cand limitele de viteza legale cresc. Nu exista niciun exemplu de scadere a numarului de accidente dupa o creștere a limitei de viteza.

- Specialistii investigheaza cauza si vor face lucrarile necesare de remediere in conformitate cu procedurile aferente industriei nucleare specifice in astfel de situatii. "Nu exista o legatura cauzala intre reducerea de putere a Unitatii 2 din data de 25 martie 2018 si deconectarea automata a reactorului…

- Sarbatorile Pascale de anul acesta vin cu scumpiri in ce privește carnea de miel, cel puțin așa spun crescatorii, care susțin ca fatarile au inceput, in cele mai multe cazuri, in ianuarie, iar mieii sunt micuți, astfel oferta este limitata și nu va mai fi loc de negocieri. Anul acesta, Paștele Catolic…

- Noi previziuni sumbre ale meteorologilor. Dupa o iarna intarziata, care ne-a facut sa inghetam la final de martie, viitorul nu arata deloc bine. Se anunta un an cu fenomene extreme. Ninsoarea și gerul din martie ar putea fi urmate de o perioada extrem de secetoasa, din cauza iernii tarzii și a lipsei…

- Este somnul cel mai bun aliat impotriva kilogramelor in plus? Specialiștii ne asigura ca da! Metabolismul uman se afla intr-o continua funcțiune, așa ca e timpul sa apelezi la aceasta strategie, daca vrei sa-l accelerezi in timpul nopții.

- Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitați (CEDCD) este o organizație nonguvernamentala dedicata protecției și promovarii drepturilor copiilor cu dizabilitați din Romania, cu un portofoliu relevant in reprezentarea copiilor și a parinților de copii cu dizabilitați in vederea accesului…

- Specialistii din cadrul Institutului National de Sanatate Publica au confirmat, ieri, inca doua decese provocate de gripa. Este vorba de o fetita de trei ani din judetul Botosani, fara alte probleme...

- Ploile din fiecare primavara activeaza cate o alunecare de teren din judetul Buzau insa autoritatile responsabile sa intervina trec aceste probleme la capitolul „si altele“, invocand de fiecare data lipsa fondurilor necesare ori durata prea mare a procedurilor de licitatie. Dupa problemele din zona…

- Ce trebuie sa manânci pentru a arata cât mai bine si care este arsenalul pe care mizezi în lupta cu cel mai mare dusman estetic, celulita. Iata lista pe care specialiștii o recomanda!

- Toți iubim ciocolata și am da orice pentru a o consuma in cantitați industriale, fara sa ne faca rau. Cu toate acestea, un anumit tip de ciocolata este sanatos și are chiar beneficii asupra organismului.

- "Evenimentul la care ne aflam astazi este al treilea eveniment de acest gen la care Autoritatea de Supraveghere Financiara a achiesat in cadrul actiunii Global Money Week (GMW). Putem vorbi de faptul ca anul trecut eforturile noastre si ale Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu Ministerul Educatiei,…

- Politistii din Aiud, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 9 autovehicule cu defectiuni tehnice. Valoarea totala a sanctiunilor aplicate…

- Primavara se trezesc la viata si daunatorii culturilor agricole. In luna martie, cand vremea se incalzeste, fermierii trebuie sa fie precauti si sa faca tratamentele necesare. In caz contrar, productia se va diminua drastic.

- Va reamintim, in Calea Șagului s-a lucrat cam toata vara anului trecut, șantierul ținand aproape trei luni, pentru ca muncitorii contractați de primarie au lucrat pe bucați. Este, fara doar și poate, una dintre cele mai circulate artere din Timișoara, așa ca șoferii au resimțit din plin șantierul.…

- Dieta cu lamaie. Slabesti si detoxifici organismul Dieta cu lamaie este una dintre cele mai eficiente diete de slabit si, totodata, de detoxifiere, pe parcursul careia nu vei resimti senzatia de foame. Cura cu lamâie dureaza 16 zile, perioada în care specialistii sustin ca organismul…

- Studii dupa studii au dovedit ca, atunci cand starea de sanatate a barbatului este deteriorata sau are obiceiuri daunatoare, sperma lui nu va fi sanatoasa si deci incapabila sa procreeze in cele mai bune conditii o noua viata.Cum poate fi sperma mai sanatoasa? Sperma are un rol vital…

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" este marele favorit al caselor de pariuri pentru a castiga premiul Oscar la categoria "cel mai bun film". Aceasta pelicula regizata de Martin McDonagh este urmata in clasamentul favoritilor de drama fantastica "The Shape of Water" si de satira…

- Cafeaua nu este prima bautura pe care ar trebui s-o consumam dimineața. Celulele au nevoie de un echilibru intre apa si alte elemente pentru a functiona asa cum ar trebui. Specialistii recomanda consumul de apa dimineata, dupa trezire. Acesta este momentul in care celulele creierului au nevoie de hidratarea,…

- Daca are ciocolata și fructe se subințelege ca este delicios, dar ceea ce conteaza cel mai mult, este mult mai sanatos, acest tort vegan de ciocolata cu fructe, pe care ni-l recomanda indragitul chef Jamie Oliver.

- In Romania e mai frig decat la Polul Nord. Temperatura medie calculata de meteorologii danezi deasupra cercului polar arctic, in ultima perioada, este de doar -8 grade Celsius, cu 20 de grade mai mult decat ar trebui sa fie in mod normal. Insa, in Europa, vremea a luat-o complet razna, iar vortexul…

- Daca nu avem la indemana un astfel de spray pecial conceput pentru indepartarea cristalelor de gheata, specialistii ne recomanda sa folosim o solutie. Exista si alte trucuri care va pot ajuta sa scapati repede de neplacerea geamurilor inghetate de la masina. Aveti nevoie de un castron…

- Ministerul Sanatatii recomanda populatiei ca in zilele cu temperaturi scazute sa evite deplasarile in spatii deschise si expunerea prelungita la frig, sa respecte regulile de igiena pentru evitarea imbolnavirilor prin viroze respiratorii si sa consume alimente bogate in proteine, fructe si legume.

- Gelurile antibacteriene de mina par un produs pe care trebuie sa-l ai la indemina cind nu ai acces la apa și sapun. Specialiștii spun insa ca aceste produse aparent inofensive pot sa ne faca mai mult rau decit bine. Conțin substanțe daunatoare pentru organism O cercetare recenta publicata in „Public…

- Noi studii au scos la iveala ca, pe termen lung, consumul de ulei de pește sau de ulei de floarea-soarelui poate crește riscul de ficat gras (steatoza hepatica) mai târziu în viața.

- POSTUL PASTELUI 2018, reguli pentru o alimentatie corecta Nu va infometati Renuntand la carne, organismul elimina mult mai usor toxinele din organism, insa, cu toate astea, trebuie sa aveti mare grija sa nu va infometati. In caz contrar, atunci cand revenit la programul alimentar…

- Imagini incredibile cu o capra neagra au fost surprinse de rangerii parcului in cursul acțiunilor de monitorizare a populației de capra neagra din Parcul Natural Bucegi. Specialiștii estimeaza o populație de 500 de exemplare de capra neagra pe raza parcului. Capra Neagra, Rupicapra…

- Cine lucreaza cel puțin 8 ore pe zi și se straduiește sa aiba un stil de viața sanatos, știe deja ca cina e masa care vine la pachet cu cea mai mare bataie de cap. Gandește-te doar – dupa o zi lunga, dupa cateva zeci de minute de stat in trafic, cine mai are chef de gatit? De cele mai multe ori, in…

- iPhone-ul tau va "crapa" daca vei primi un mesaj text continand o singura litera, a recunoscut gigantul Apple. Specialistii lucreaza in ritm urgent la remedierea acest inconvenient care iti pune la pamant smartphone-ul.

- Romania ii va extrada pe cei doi hackeri romani care au spart calculatoare ale politiei din Washington DC. Curtea de Apel Bucuresti a admis, marti, cererea autoritatilor americane de extradare a lui Mihail Isvanca si a lui Eveline Cismaru, acuzati ca ar fi ar fi spart calculatoarele conectate la camerele…

- Ceea ce ar trebui sa ne intereseze pe noi, careienii si chiar pe locuitorii din judet ar fi starea arborilor exceptionali pe care ii mai avem inca in ce a mai ramas din parcul dendrologic. Ce facem pentru a-i pastra? Cum ne implicam? Unde ajung arborii valorosi taiati? Cine ii valorifica? Arborii…

- La intrarea in parcul dendrologic Carei dinspre strada 1 Decembrie 1918 se afla un panou informativ care cuprinde HARTA generala cu vegetatia lemnoasa. Pe harta apar speciile de arbori valorosi din incinta acestui parc. Urmare a taierilor efectuate in ultimele saptamani, arbori valorosi care apar pe…

- Daca vrei sa castigi si tu la pariuri sportive citeste acest articol deoarece iti voi explica cateva lucruri importante care au legatura cu cotele. Ca sa poti spune ca joci cele mai bune ponturi la pariuri trebuie sa tii cont de ceea ce-ti vom spune in continuare. Cotele mici sunt jucate de multi pariori…

- Depunerea declaratiei fiscale 600, amanata Guvernul a prelungit pâna la 15 aprilie termenul de depunere a controversatei declaratii fiscale 600. Pâna atunci, Ministerul de Finante ar urma sa gaseasca o solutie pentru ca persoanele cu venituri extrasalariale legale sa depuna…

- In mașina, in avion, pe o ambarcațiune, ba chiar și in tren – raul de mișcare poate aparea oriunde. Din fericire, exista soluții care chiar funcționeaza. Nu pot sa fiu pasager in nicio mașina – eu pot fi doar șofer, pentru a ma putea concentra asupra drumului și pentru a anticipa accelerarile, franarile…

- Distracție extrem de periculoasa. Un taximetrist s-a aventurat cu mașina pe lacul inghețat, facind virajuri printre pescarii aflați acolo. Martorul care a filmat momentul spune ca s-a intimplat ieri dimineața. Specialiștii ne atenționeaza insa nici sa nu indraznim sa pașim pe gheața pentru ca in unele…

- Un seism cu magnitudinea de 2 pe scara Richter a avut loc joi (25 ianuarie) seara in Maramureș, in apropiere de granița cu Ucraina. Potrivit datelor obtinute de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la o adancime de 12,4 kilometri. Cutremurul…

- Teoretic, te gândești ca începi un program sanatos de nutriție si te vei simți mai bine fizic și psihic. Însa exista și câteva efecte secundare ale mâncatului sanatos. Iata ce spun specialiștii. Specialiștii avertizeaza faptul ca nu trebuie sa începi cu…

- SA „Apa-Canal Chisinau” a mai semnat un contract care prevede reabilitarea a circa 55 de kilometri de rețele apeduct. Este vorba despre pachetul 1b, iar contractarea acestor servicii face parte din Programul de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apa și canalizare din municipiul…

- Daca te-ai decis ca este timpul sa instalezi un sistem de incalzire care sa iți asigure confortul mult dorit in intreaga locuința, iar multiplele variante existente pe piața nu fac decat sa iți ingreuneze decizia, consultarea unui specialist este necesara și garantat iți ușureaza alegerea. Prețul platit…

- De cele mai multe ori parintii sunt extrem de grijulii cand vine vorba de a proteja copiii impotriva gerului. Specialistii spun ca nu trebuie sa exagereze cu masurile de protectie deoarece acestea ar putea dauna sanatatii celui mic.

- Incident șocant in sud-estul Africii, unde opt copii au murit dupa ce au mancat o țestoasa marina in Madagascar. Viața minorilor a fost curmata din cauza unei intoxicații alimentare provocate de consumul de carne de țestoasa marina. Autoritațile sanitare din Madagascar susțin ca țestoasa marina este…

- Exista temeri din ce în ce mai mari ca ar putea avea loc un dezastru ecologic în Marea Chinei de Est, în timp ce un tanc petrolier de mare tonaj continua sa piarda petrol, la doua zile dupa ce a intrat în coliziune cu o nava de marfuri. Potrivit rador.ro, o operatiune…

- Temperaturile ridicate sunt cauzate de un ciclon extins care vine din vestul Europei, spune un meteorolog. Temperaturile ridicate din aceste zile, cu 19 grade Celsius, atinse la Lugoj, judetul Timis, i-au luat prin surprindere chiar si pe meteorologi, care admit ca vremea din aceste zile reprezinta…

- Anul cainelui de pamant aduce noi tendințe pentru femeile care tin cont de moda. Daca in 2017, make-up artistii le sfatuiau pe doamne sa aplice nuante excentrice pe buze si ochi, in acest an, naturalețea este cea care-si va spune cuvantul.

- Dragoș Patraru are probleme la TVR. Nu se știe ce se va intampla cu emisiunea „Starea Nației”, pe care o prezinta la Televiziunea Naționala. Emisiunea „Starea Natiei”, prezentata de Dragos Patraru ar putea fi scoasa din grila TVR pe tot cuprinsul lunii ianuarie. In luna decembrie a anului trecut, Dragoș…

- De cele mai multe ori se intampla ca pe timpul calatoriei cu avionul sa nu avem posibilitatea sa mancam ceea ce ne dorim. Insa, mesele sanatoase nu ar trebui neglijate, daca avem deja un astfel de stil de viata.