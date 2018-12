Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii NASA au sarit in ajutorul lui Tony Stark/ Iron Man, emblematicul personaj al francizei "Avengers", interpretat de Robert Downey Jr., dupa ce echipamentul tehnic al acestuia a fost distrus la finalul lungmetrajului "Avengers: Infinity War", potrivit mashable.com, scrie Mediafax.Trailerul…

- In noul trailer Avengers, Tony Stark hoinarește prin galaxie fara o direcție clara in ceea ce pare a fi nava din Guardians of the Galaxy. Stark pare blocat in nava și in cele cateva cadre din trailer ii transmite un ultim mesaj lui Pepper Potts, iubita sa.

- Trailerul filmului „Avengers: Endgame”, lansat sambata de Disney, a stabilit un record de vizualizari pentru 24 de ore, scrie news.ro.Primul trailer al urmatorului film din seria Marvel a fost vizionat pe platformele online de 289 de milioane de ori in 24 de ore. Doar pe YouTube, el…

- Dupa ce si-a tinut fanii in suspans, Marvel a lansat primul trailer oficial al „Avengers 4”. Acesta va fi ultimul film al seriei care a inceput in urma cu 10 ani, atunci cand Tony Stark abia devenea Iron Man.

- Arheologii au dezvaluit ca o fermiera de 18 ani, numita „Ava”, ce a murit in urma cu 4.250 de ani, in Scotia, era fiica unor imigranti europeni. Specialistii considera ca femeia avea un aspect mediteranean cu ochii caprui, parul negru...

- Lungmetrajul "Avengers: Infinity War" și cantareața rap Nicki Minaj s-au numarat printre marii caștigatori ai galei People's Choice 2018, care a avut loc duminica seara, in Santa Monica, California, potrivit people.com, scrie Mediafax.Lungmetrajul "Avengers: Infinity War", regizat de Anthony…

- Noul Spider-Man, interpretat de actorul Tom Holland (22 de ani), a avut deja trei apariții in peliculele Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming și Avengers: Infinity War. Cand Universul Marvel va deveni prea mic pentru un erou așa de mare, locul lui Tom va putea fi luat de unul din frații…

- Specialiștii recomanda ca inainte de a ține orice dieta sa faci un control de rutina, pentru a vedea daca tu ai voie sa o urmezi. Astfel previi anumite probleme viitoare și te bucuri din plin de centimetrii scazuți, dar și de kilogramele in minus. Citeste si Dieta de 48 de ore. Asa poti sa…