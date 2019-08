Stiri pe aceeasi tema

- Vara aceasta, 31 de orașe din România vor fi strabatute de mașinile Google Street View care vor actualiza imaginile de pe Google Maps. Dan Oroș, head of marketing pe România la Google și YouTube, a explicat pentru StartupCafe cum funcționeaza tehnologia care transforma lumea înconjuratoare…

- Deputat Calota Ica Florica, declarație politica: “Cooperativele agricole, o necesitate pentru fermierii romani” in Politic / on 18/07/2019 at 12:51 / Calota Florica Ica, deputat ALDE de Teleorman, a adus in discuție, in cadrul unei declarații politice susținuta in plenul Camerei Deputaților din 26…

- Simona Halep a cucerit primul trofeu de la Wimbledon pentru tara noastra, trecand de Serena Williams, dupa un meci de vis in care a comis doar trei greseli nefortate, cele mai putine din istoria finalelor de Grand Slam.

- Expertii site-ului WellnessStarts.com spun ca exista cateva alimente care sunt la indemana tuturor pentru a trece mai usor peste perioada de cel putin doua saptamani de dupa, interval in care riscul de a reincepe sa fumezi este destul de ridicat. Redu nivelul de nicotina din organism Astfel, sucul natural…

- Mai multe rauri din județele Salaj și Mureș sunt, joi, sub avertizare Cod portocaliu de inundații, potrivit unei avertizari emise de hidrologi. Specialiștii susțin ca in aceste zone se vor semnala viituri și creșteri de debite pe unele rauri cu posibile depașiri ale cotelor de inundație, potrivit…

- Specialistii spun ca folosirea nepotrivita a aerului conditionat ne poate imbolnavi, de aceea, alegerea unor astfel de aparate, precum si modul cum le montam sunt foarte importante. Inainte de achizitia propriu-zisa a unui aparat de aer conditionat este important sa luam in calcul adaptarea la spatiul…

- Obezitatea reprezinta la ora actuala una dintre cele mai frecvente boli cu care se confrunta intreaga omenire, iar studiile Organizatiei Mondiale a Sanatatii arata ca 39% dintre adultii planetei sunt supraponderali, in timp ce 13% sunt chiar obezi. Majoritatea populației lumii traiește in țari unde…