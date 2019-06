Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare pauza competitionala de vara, cand marile campionate intra in vacanta, atentia microbistilor se indreapta si catre ligile inferioare. Campioanele judetene se bat intre ele in aceasta perioada pentru un loc in Liga a III-a, ultima treapta a fotbalului national. Iar, ca de obicei, reprezentanta…

- Consiliul Județean pune un nou punct important pe harta turistica a Timișului. Este vorba despre valorificarea sitului arheologic Parța, printre altele fiind prevazuta și crearea unui punct muzeal in localitate. Pentru acesta, instituția a aprobat recent Studiul de fezabilitate. Finanțarea este asigurata…

- CSM FC Vaslui – Rapid Brodoc 4-1 (3-1) MAI BUNI… CSM FC Vaslui a castigat finala judeteana a Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce s-a impus in fata echipei Rapid Brodoc, scor 4-1 (3-1), intr-o partida disputata pe “Municipalul” din Vaslui, la lumina reflectoarelor. Croitoriu (2), Mocanu si Botezatu…

- Un preot ortodox din zona munților Ural, in Rusia, a fost exilat intr-un sat izolat, drept pedeapsa pentru ca soția lui a participat la un concurs de frumusețe, in timpul postului Paștelui, scrie digi24.ro.

- Andreea Balan a devenit mamica la inceputul lunii trecute, insa momentul a fost marcat de stopul cardio-respirator pe care l-a suferit in timpul operației de cezariana , ca urmare a emoboliei cu lichid amniotic . Andreea Balan, in varsta de 34 de ani, a fost la un pas de moarte, insa in tot acest timp…

- Perechea alcatuita din tenismenii romani Victor Vlad Cornea si Mircea-Alexandru Jecan a castigat proba de dublu din cadrul turneului ITF de la Santa Margherita (Italia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, luni, dupa 6-7 (5), 6-4, 10-5 cu alt cuplu din tara noastra, Bogdan Ionut Apostol/Nicolae…

- Catalina Anton, o tanara din orașul Ștefanești din Argeș, a caștigat concursul de miss la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” din Campina. In varsta de 19 ani, Catalina Anton este interpreta de muzica populara și este considerata una dintre cele mai frumoase artiste din Argeș, scrie ziartop.ro.…

- Baschetbalistul LeBron James considera ca participarea sa la Jocurile Olimpice de la Tokyo reprezinta "o posibilitate", dar a subliniat ca nu va merge la Campionatul Mondial din China, din acest an, potrivit news.ro."Este o posibilitate sa particip la JO, depinde cum ma simt. Eu ador Jocurile…