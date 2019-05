Specialiştii avertizează: Trebuie să ţinem copiii departe de dispozitivele electronice CHIȘINAU, 11 mai – Sputnik. Specialiștii sfatuiesc parintii sa îsi țina copiii departe de dispozitivele electronice și sa îi angreneze în primul rând în activitați fizice înainte de vârsta de 5 ani. O viața sedentara și pasiunea pentru jocurile video în cazul copiilor provoaca 5 milioane de decese în fiecare an, potrivit statisticilor Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), publicate pe site-ul oficial. © Fotolia / Andrea DantiSpecialiștii OMS au identificat cauza principala a mortalitații pe glob Specialiștii… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

