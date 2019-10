Reteaua sociala Facebook a anuntat ca intentioneaza sa introduca o noua criptomoneda, denumita Libra, in cadrul strategiei sale de a se extinde pe segmentul platilor digitale. Facebook sustine ca Libra va fi sustinuta de active reale, cum sunt depozitele bancare si obligatiunile guvernamentale, in ideea de a fi mai stabila decat alte criptomonede precum bitcoin. Anuntul celor de la Facebook a fost intampinat cu scepticism de autoritatile de reglementare si politicieni, Franta si Germania avertizand ca intentioneaza sa blocheze Libra in Europa.



Intr-o noua lovitura la adresa retelei…