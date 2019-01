Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Americana pentru Alimente si Medicamente din SUA (FDA) a avertizat cu privire la cresterea consumului de tigari electronice in randul tinerilor, fiind nevoie chiar de folosirea de terapii cu medicamente pentru a trata aceasta dependenta, relateaza duminica EFE. Scott Gottlieb,…

- Romania nu a atras niciun ban din fondurile puse la dispozitie de UE prin Garantia pentru tineri (Youth Employment Initiative), a atras atentia comisarul eruopean Corina Cretu. Banii, 343 de milioane de euro, puteau fi accesati pana la 30 iunie 2018.

- Consumul final de energie al Romaniei va fi in crestere in perioada 2019 – 2022, cu salturi anuale de circa 2,4%, se arata in Prognoza Echilibrului Energetic, publicata in luna decembrie de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP), informeaza AGERPRES . Astfel, in 2019, consumul total de energie…

- Consumul continutului video online a inregistrat o mica crestere in ultimii ani, ajungand la 40% din mediul urban si la 70% in randul Teens, respectiv 73% in randul Single Youth. Observam un trend in crestere si in randul Familiilor cu Copii, care insa...

- Resursele de energie primara au crescut in primele noua luni ale anului cu 1,4%, iar cele de energie electrica au urcat cu 0,1% fata de aceeasi perioada din 2017, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Astfel, principalele resurse de energie…

- Secțiune susținuta de Consumul final energetic in anul 2017 a crescut cu 4,3% fata de anul anterior (952 mii tep), pana la 23,269 milioane tep, potrivit datelor transmise joi de Institutul National de Statistica (INS). Consumul intern brut de energie pe locuitor in anul 2017 a fost de…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de tranzactionare de marti, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, s-a apreciat cu 0,30%, ajungand la 8.641,52 puncte, informeaza Agerpres. Indicele BET-Plus, care arata evolutia…

- Date oficiale ingrijoratoare arata ca tot mai mulți adolescenți incep sa consume substanțe interzise de la varste fragede. Luisa Tirca de la Timișoara a citit raportul intocmit de Centrul Național Antidrog.