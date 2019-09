Specialiștii avertizează: Ce boală RISCĂ persoanele extrem de competitive și energice Factorii care pot crește riscul de apariție a bruxismului sunt varsta, tipul de personalitate, unele tratamente medicamentoase, un nivel ridicat de stres sau anxietate, fumatul, consumul de cafea sau de alcool și ereditatea. Exista și cazuri in care bruxismul poate fi un simptom asociat cu probleme la nivelul nervilor și mușchilor faciali, spune doctorul Cristina Mihai, citat de 360MEDICAL.ro. Bruxismul se caracterizeaza prin scrașnitul din dinți, incleștarea maxilarelor și dureri ale articulației temporo-mandibulare. La nivelul dinților se observa apariția unor fisuri ale smalțului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

