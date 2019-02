Specialiștii avertizează că piața e plină de ”roșii toxice”. Semnele legumelor sănătoase Fiti foarte atenti ce rosii cumparati si de unde. Specialistii avertizeaza ca unele pot fi toxice. Daca gasiti inauntru firicele alb-verzui, inseamna ca semintele incoltesc si pot acumula solanina, o substanta care dauneaza organismului. În plus, roşiile sunt tratate cu diverse substanţe, mai ales dacă sunt aduse din afara ţării şi trebuie să reziste unui drum lung. O femeie a cumpărat roşii de la un supermarket din Oradea. “Am rămas uimiţi, aşa ceva nu am văzut în viaţa mea. Am avut impresia că e vierme.… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

