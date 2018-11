Stiri pe aceeasi tema

- Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a atras atentia Guvernului si Parlamentului din Romania sa nu puna in pericol aderarea la Spatiul Schengen prin indepartarea de la „principiile statului de drept”. „Din 2014 am spus ca Romania, sub mandatul Comisiei pe care eu o conduc, trebuie sa…

- Jean Caude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a atras atentia Guvernului si Parlamentului din Romania sa nu puna in pericol aderarea la Spatiul Schengen prin indepartarea de la "principiile statului de drept". Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, in plenul Parlamentului European, ca romanii…

- Specialiștii de la uriașul grup financiar Credit Suisse dau un semnal in piața și arata ca Romania a ajuns cea mai bogata țara din aceasta zona a Europei. Citește și: NEBUNIE la Romania TV, in direct: Ecaterina Andronescu a plecat din emisiune, dupa un circ ca la UȘA CORTULUI (video) Specialiștii,…

- ''Vizita mea in Italia are loc intr-un an cu semnificație deosebita in Romania. Anul acesta, romanii sarbatoresc Centenarul Marii Uniri. Impreuna cu Italia sarbatorim 10 ani de parteneriat strategic consolidat. Avem o relație foarte apropiata. Am analizat teme extrem de actuale cu președintele…

- Romanii consuma din ce in ce mai mult, dar din imprumuturi. Conform cifrelor Bancii Nationale, creditele de consum au crescut in preferintele populatiei, in ultimii ani. Doar in luna august, romanii s-au imprumutat in valoare ce 2 mld. de lei, cu 14% mai mult fata de anul trecut. Chiar daca e o evolutie…

- Romanii care fumeaza vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunare, intrucat țigarile se vor scumpi in perioada urmatoare, intrucat Romania trebuie sa respecte in totalitate Directiva 64/2011 a Comisiei Europene privind acciza impusa pentru tigarete, masura ce va creste costul unui pachet de…

- Europarlamentarul PSD Razvan Popa sustine ca este inacceptabila tendinta unor membri ai Parlamentului European de a face din Romania o tinta de campanie electorala si un mijloc catre un scop politic personal, legat de alegerile europene viitoare si face apel la europarlamentarii romani "sa nu accepte…

- Anunt devastator pentru toti romanii care l-au indragist pe acest om, acesta s-a stins in aceasta zi, relateaza www.stirilekanald.ro. Cunoscutul nea Marin a decedat, romanii sunt socati, deoarece a fost iubit de toti, membrul formatii lautaresti. Lumea populara este in doliu. Cantaretul nea Marin, unul…