Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Yad Vashem, memorialul oficial israelian al Holocaustului, circa 565.000 de evrei din Ungaria au murit in Holocaust, majoritatea fiind deportati in lagarul de exterminare de la Auschwitz, in perioada mai - iulie 1944. In octombrie 1944, cand in Ungaria s-a instalat la putere formatiunea pro-nazista…

- Cu aceasta ocazie, Ministerul de Externe israelian a pregatit un videoclip prin intermediul caruia romanii il pot cunoaște pe noul șef al misiunii diplomatice, postat și pe conturile oficiale de Facebook, Twitter și Instagram - @IsraelinRomania. Romania ocupa un loc special in inima E.S. David…

- Mii de persoane au marsaluit sambata, 5 ianaurie, prin centrul capitalei ungare, Budapesta, pentru a protesta impotriva noii legi adoptate in decembrie privind orele de munca suplimentare. Denuntate de critici drept favorabile "sclaviei", amendamentele la legea muncii prevad cresterea la 400 a numarului…

- Mii de persoane au marsaluit sambata prin centrul capitalei ungare Budapesta pentru a protesta impotriva noii legi adoptate in decembrie privind orele de munca suplimentare, relateaza Reuters. Denuntate de critici drept favorabile "sclaviei", amendamentele la legea muncii prevad cresterea…

- UPDATE – 14.12.2018/ora 07:00 – 12 Mii de unguri au protestat joi la Budapesta, reluand demonstratiile de miercuri impotriva unei noi legi care reglementeaza relatiile de munca si a unei legi care scuteste guvernul de controlul independent al tribunalelor, relateaza Reuters. Partidul de dreapta FIDESZ…

- Muzeul ”House of Fates” din Budapesta starnește controverse, unele persoane fiind de parere ca acesta ar distorsiona realitatea Holocaustului. Deși lucrarile la muzeu s-au incheiat acum trei ani, acesta nu a fost deschis inca publicului.

- Guvernul ungar nu intentioneaza sa cedeze in conflictul sau cu Universitatea Central Europeana (CEU), fondata de omul de afaceri George Soros, a indicat miercuri seful diplomatiei ungare, Peter Szijjarto, cu cateva zile inainte de o data-limita importanta pentru viitorul institutiei, informeaza joi…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz s-a intalnit cu miliardarul George Soros pentru a discuta despre mutarea Universitatii Centrale Europene (CEU) din Ungaria in Austria, conform unei postari de luni pe contul de Twitter al sefului guvernului de la Viena, citat de Euronews in pagina sa electronica.…