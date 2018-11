Specialisti din toata lumea prezinta viitorul stomatologiei si al tehnicii dentare la DENTAL FUTURE 2019 Dupa o prima editie de succes DENTAL FUTURE, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate medicilor stomatologi si tehnicienilor dentari din Romania, grupul Draghici Dental anunta cea de-a doua editie, la Iasi, pe 25 si 26 ianuarie 2019.



Evenimentul va fi structurat pe doua sectiuni - conferinta generala si o zi dedicata workshop-urilor. Vor fi doua zile de informatii teoretice si de sesiuni practice sustinute de specialisti de top din sase tari si de pe doua continente.



Cele mai noi tehnici si ultimele tendinte din domeniile stomatologiei si al tehnicii dentare vor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

