- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca asteapta ca evaluarea ambasadorilor sa fie realizata de MAE ca si pana acum, aratand ca in cazul in care ministrul de Externe ii va sesiza ca lucrurile nu merg bine intr-o anumita ambasada, va…

- Rusia si Republica Moldova nu utilizeaza pe deplin potentialul relatiilor bilaterale, care au nevoie de un impuls, a anuntat joi Ministerul rus de Externe, ca urmare a vizitei la Chisinau a viceministrului rus de Externe, Grigori Karasin, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Ministerul suedez de Externe a anuntat intentia de a-l convoca pe ambasadorul Rusiei pentru a oferi explicatii despre cazul atacului neurotoxic comis in Marea Britanie, informeaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat sambata ca evaluarea activitatii ambasadelor Romaniei desfasurata la nivelul ministerului pe care il conduce se va termina in maximum 10 zile si a precizat ca nu exista nicio lista cu sefi ai misiunilor diplomatice care vor fi evaluati, actiunea…

- Bogdan Chirieac a afirmat, la Antena 3: ”Eu cred ca evaluarea ambasadorilor romani e un proces absolut normal, trebuia facut de multa vreme. Cred ca, formal, MAE face o evaluare a ambasadorilor. In rest, ambasadorii se numesc și sunt revocați de catre președintele Romaniei. Sigur ca trebuie propuși…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, sambata, ca a primit scrisoarea premierului Viorica Dancila privind inceperea evaluarii amdasadorilor, afirmand ca toate misiunile diplomatice vor fi evaluate, la fel si George Maior si ca evaluarea vizeaza sarcinile care revin fiecarei ambasade.

- Teodor Meleșcanu spune ca nu este vorba despre o lista cu ambasadori care sa fie evaluați cu prioritate, ci se va face o analiza asupra activitații tuturor diplomaților romani. "Nu este vorba despre o lista de ambasadori, ci de o cerere pentru evaluarea activitații ambasadelor, care bineințeles…

- Ministerul de Externe de la Paris le-a transmis un avertisment reporterilor sa nu se deplaseze in Siria, data fiind escaladarea violentelor in aceasta tara, mai ales in enclava Ghouta de Est si in regiunea Afrin, transmite vineri Reuters. 'In contextul unei recrudescente a violentelor in Siria,…

- "Dragnea acum e prins de o masinarie, de un grup de interese si din Romania si din afara, in special Israel, Ungaria. E prins de un grup de oameni care vor sa faca bani multi in Romania. E omul lor, l-au prins total, care ii platesc vizitele in America, care ii aduc consultantii, care ii aduc chestia…

- Ministrul de externe al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, a declarat vineri intr-un interviu pentru Radio Chisinau ca autoritatile moldovene nu recomanda si sunt impotriva deschiderii unor sectii de vot in regiunea transnistreana, dat fiind faptul ca acest teritoriu nu se afla sub controlul Chisinaului.…

- Ambasada Rusiei din Marea Britanie a incercat sa persifleze expulzarea a 23 de diplomati rusi din Marea Britanie, ca represalii la otravirea cu un gaz neurotoxic a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei), intr-o postare miercuri seara…

- Vizita planificata la Washington a ministrului de externe turc Mevlut Cavusoglu pe 19 martie a fost amanata, a anuntat purtatorul sau de cuvant joi, dupa decizia Statelor Unite de a-l inlocui pe secretarul de stat Rex Tillerson, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant citat nu a precizat…

- Ministerul de Externe britanic i-a avertizat miercuri pe cetatenii britanici care doresc sa mearga in Rusia in legatura cu riscul unor reactii ostile, dupa intensificarea tensiunilor intre cele doua tari in urma otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei,…

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat ca amenintarile Marii Britanii privind boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia in legatura cu atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost agent dublu rus ar afecta relatiile bilaterale si sportul mondial, potrivit Mediafax. „Vrem sa subliniem…

- 'Nimeni nu a acuzat inca Rusia ca este responsabila de aceste schimbari in functii de conducere la Washington?', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse Maria Zaharova intr-un comentariu pentru AFP. Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca Rex Tillerson a fost inlocuit la conducerea…

- "Eu si primul ministru asteptam de la MAE cat mai repede propunerea de ambasador in Statul Israel. Este mai mult de un an de cand Romania nu are ambasador in Israel si nu este in regula absolut deloc”, spus Liviu Dragnea.Intrebat daca Andreea Pastarnac, consilier de stat in aparatul de…

- Pe langa faptul ca a reiterat remarca adresata ministrului de Externe inca de la congresul de sambata, aceea de a se formula cat mai rapid o propunere de ambasador pentru Israel, Liviu Dragnea a adus in discutie o evaluare a activitatii reprezentantilor Diplomatiei autohtone. “Astept sa primim de la…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a anuntat luni ca asteapta de la ministrul de Externe o analiza din care sa rezulte ce avantaje a adus statului roman fiecare sef de misiune sau atasat comercial, adaugand ca acest subiect va fi discutat in coalitia de guvernare.…

- Sfarșitul lunii februarie a adus in atenția publicului cateva informații care se raporeteaza și la comunitațile istorice romanești din Ucraina, din regiunea Cernauți. Este vorba despre anunțul facut de Serviciului de Securitate al Ucrainei potrivit caruia serviciile speciale ruse au planificat incendierea…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri noi masuri vizand sa izoleze si mai mult Coreea de Nord, din cauza programelor sale nuclear si balistic, evocand „sanctiunile cele mai grele impuse vreodata unei tari”. Aceste masuri vizeaza 50 de societati de transport maritim si nave care, potrivit…

- Coreea de Nord este ”dispusa” sa participe la negocieri cu Statele Unite, a anuntat duminica delegatia sa la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat presedintia sud-coreeana, relateaza AFP, citat de News.ro . In cadrul unei intalniri cu presedintele sud-coreean Moon…

- Decizia de mutare a Ambasadei din Israel la Ierusalim demonstreaza ca Administratia Donald Trump nu acorda nicio importanta reglementarilor internationale si insista sa distruga procesul de pace, considera Ministerul turc de Externe, condamnand dur masura luata de Washington.

- Reprezentantul olandez la Ankara a fost convocat pentru a oferi explicatii privind decizia deputatilor din Olanda de a adopta o rezolutie in favoarea recunoasterii genocidului armean din anul 1915, a informat, vineri, Ministerul de Externe al Turciei, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Dat in urmarire internationala, Radu Mazare primește o lovitura chiar din țara in care s-a refugiat. Potrivit unui oficial, fostul primar NU a cerut azil politic in Madagascar, asa cum anuntase.Consulul general onorific la Bucuresti spune ca Ministerul de Externe din Madagascar a cerut oficial…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau mexican Enrique Pena Nieto vor avea o intrevedere in urmatoarele saptamani, a anuntat miercuri Ministerul de Externe mexican, potrivit dpa. Ministrul de externe mexican Luis Videgaray s-a intalnit la Washington cu mai multi oficiali ai administratiei…

- Lamuriri esentiale in cazul lui Radu Mazare, dat in urmarire internationala. El NU a cerut azil politic in Madagascar, asa cum anuntase fostul primar de Constanta, informeaza stirileprotv.ro.Consulul general onorific la Bucuresti al acestui stat il contrazice categoric. Spune ca Ministerul de Externe…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a avertizat luni ca exista o grava problema de incredere intre Washington si Ankara, ale caror relatii se afla intr-un moment 'foarte critic', riscand sa se deterioreze total, transmit dpa si AFP. Seful diplomatiei turce a facut aceste afirmatii la…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social Democrat din Germania, a anuntat, vineri, ca renunta la portofoliul de la Ministerul de Externe in viitorul guvern condus de Angela Merkel. "Renunt la intrarea mea in guvernul federal", a precizat Schulz intr-un comunicat, in contextul in care el acceptase…

- Doi jihadisti britanici din cadrul gruparii Statul Islamic (SI), complici ai lui ”Jihadi John” (John jihadistul), au fost capturati in Siria de catre o forta arabo-kurda aliata a Washingtonului, a anuntat o reprezentant militar american, relateaza AFP conform News.ro . Este vorba despre doi membri ai…

- Turcia a eliberat inca un detinut politic cu cetatenie germana, a anuntat vineri Ministerul de Externe german, fara a preciza identitatea persoanei in cauza, transmite dpa. Potrivit unor surse citate de agentia de presa germana, detinutul a fost eliberat marti, dar el nu poate parasi teritoriul Turciei…

- Ministerul de Externe de la Chisinau a precizat, vineri, ca exercitiile militare efectuate in ultima perioada de trupele ruse din Transnistria reprezinta ”provocari” si o amenintare la adresa integritatii teritoriale a Republicii Moldova, relateaza Radio Chisinau.

- Dupa instalarea sa la putere, in octombrie 2015, partidul conservator nationalist polonez Lege si Justitie (PiS) a lansat o "politica istorica" vizand renasterea patriotismului, mai ales prin elogierea faptelor de vitejie ale polonezilor din trecut - in fata nazistilor germani, a regimului comunist,…

- Verzii suceveni contesta decizia coaliției PSD-ALDE de a-l menține la Ministerul de Externe pe Teodor Meleșcanu. Printr-un comunicat semnat de președintele Partidului Verde Suceava, Dan Acibotarița, se arata ca lui Meleșcanu ”la frumoasa varsta de 76 de ani” mintea nu ii mai sta la politica externa…

- Contactele dintre Rusia si NATO nu au experimentat o dezvoltare in 2017, din cauza pozitiei conflictuale a NATO fata de Moscova, potrivit unui raport prezentat joi de catre Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei TASS. "Rusia a mentinut un curs independent de politica externa in 2017,…

- Cetatean roman printre persoanele ranite in accidentul de tren de la Milano Foto: Arhiva Ministerul de Externe anunta ca un cetatean român figureaza printre persoanele ranite în accidentul de tren produs astazi în apropiere de orasul italian Milano. Românul a fost transportat…

- Ambasada Romaniei la Washington a organizat, la 18 ianuarie 2018, ceremonia de decorare a domnului James J. Townsend Jr., fost adjunct al asistentului secretarului apararii pentru politica europeana si NATO, informeaza misiunea diplomatica romana. La ceremonie au participat actuali si fosti oficiali…

- Legea adoptata de catre Parlamentul ucrainean privind reintegrarea regiunii Donbas este perceputa ca o pregatire pentru un nou razboi, a transmis joi Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Vicepremierul Paul Stanescu, care este si ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a dezmintit, vineri, la Bacau, informatiile potrivit carora el ar putea prelua functia de prim-ministru al Romaniei. Citeste si: MAE, reactie de ULTIM MOMENT dupa convocarea…

- Ambasadorul Romaniei a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a oferi explicatii in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care s-a pronuntat impotriva oricarui dialog privind autonomia, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

- Ministerul de Externe britanic a respins o solicitare a guvernului din Ecuador de a-i acorda statut diplomatic fondatorului WikiLeaks Julian Assange, relateaza joi agentia britanica Press Association. Assange, in varsta de 46 de ani, se afla de cinci ani si jumatate la ambasada Ecuadorului…

- Ministerul de Externe al Olandei a emis un comunicat ca urmare a unei solicitari inaintate de Dan Mașca, președintele Partidului Oamenilor Liberi din Targu Mureș dupa ce ambasadorul Olandei, Stella...

- Ministerul de Externe al Turciei a condamnat sambata decizia unei instanțe din Grecia de a acorda azil politic copilotului unui elicopter al armatei turce, care a fugit din Turcia dupa tentativa de lovitura de stat de anul trecut.

- Președintele Comisiei pentru legile justiției, Florin Iordache, raspunde, dupa ce șapte ambasade extrem de importante și-au exprimat ingrijorarea cu privire la legile justiției și acuza ca nu au primit proiectele legilor justiției, așa cum li se promisese. Iordache susține ca ”nu am treaba cu ambasadele”…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca Ministerul de Externe trebuie sa ia in serios posibilitatea mutarii Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionand ca are toata capacitatea institutionala sa faca o analiza serioasa. "Mie nu mi se par foarte complicate…