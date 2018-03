Stiri pe aceeasi tema

- A murit Gheorghe Glișici, fost jucator la Ripensia, Știința Timișoara sau Flacara Ploiești. Anunțul tragic a fost facut de jurnalistul Razvan Toma pe blogul sau. Pe data de 23 martie 2018, și-a luat adio de la aceasta lume cel care a fost Gheorghe Glișici, sau ”Gioca” dupa diminutivul cu care il știa…

- Lansata pe piata din Romania, in anul 2004, in Petrosani, Hydrosystems SRL a inceput prin a vinde furtunuri pentru domeniul agricol si industrial. Un an mai tarziu, firma a fost preluata de concernul international Mega Group International, o companie cu peste 50 de ani de activitate si cu o prezenta…

- Omul de radio si de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni seara. El a avea 56 de ani, conform News.ro. In jurul orei 22:15, un apel la 112 anunta ca o persoana este decedata la locuinta sa din Voluntari. Cel care a sunat era un ingrijitor. Echipajul de ambulanta sosit la fata locului a constat decesul.Politia…

- Andrei Gheorghe a murit. Andrei Gheorghe a fost un prezentator și realizator de radio și televiziune din Romania. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. La 22.25 a fost inregistrat un apel la 112 cu informația ca Andrei Gheorghe a fost gasit in baie. La aceasta ora, membrii familiei…

- In anul #centenarului Marii Uniri, Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universitații “Ovidius” din Constanța a pregatit o serie de evenimente, deopotriva academice și culturale, care sa marcheze bucuria implinirii unui ideal național, pe de-o parte, iar pe de alta parte sa impulsioneze…

- Mai puțin de un an este pana la preluarea de catre Romania a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. In 2019, timp de șase luni, Bucureștiul va avea posibilitatea sa aduca in atenție și sa dezvolte prin dialog cu statele membre, dar și cu instituțiile centrale europene, raspunsuri la diferite…

- Primul judoka nevazator din Romania medaliat international, student de succes la UBB Primul judoka nevazator din tara noastra, Alexandru Bologa, care a obtinut in toamna anului 2016 medalia de bronz la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro, iar anul trecut aur la Campionatele Europene pentru nevazatori,…

- Ordinul National de Merit al Frantei, conferit decanului Facultatii de Medicina a UMF Cluj, Anca Buzoianu Decanul Facultatii de Medicina din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) din Cluj-Napoca, Anca Buzoianu, a primit, marti, de la ambasadorul Michele Ramis, Ordinul National de Merit…

- O basarabeanca stabilita la Timisoara si sotul ei sunt primii producatori oficiali de branza raw-vegana din Romania. Marisha Zaporojan este nascuta la Chinisnau, dar s-a stabilit la Timisoara, unde a venit sa faca Facultatea de Arte Plastice, in urma cu mai multi ani.

- Nicu Ceușescu, cel supranumit Prințișorul, s-a iubit cu soprana Daniela Vladescu, insa relația lor n-a fost deloc una pe roze așa cum multa lume a crezut. Fiul cel mic al sotilor Nicolae si Elena Ceausescu, Nicu, supranumit “Printisorul”, s-a nascut la 1 septembrie 1951 si a murit de ciroza intr-un…

- Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu serviciu oscilant si cu multe greseli nefortate. Williams a reusit break-ul in ghemul I, apoi Cirstea a facut rebreak, dar romanca si-a pierdut din nou serviciul. Jucatoarea americana si-a pastrat avantajul de doua ghemuri pana la 5-3,…

- Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, a declarat joi ca Romania are o politica ce favorizeaza ascensiunea femeilor si ca ocuparea functiei de prim-ministru al tarii de catre o femeie este un semnal puternic care va genera ambitii pentru femei in politica.Dupa intalnirea „Egalitatea…

- Echipa de fotbal-tenis, Simex Simleu Silvaniei, va participa la finalul acestei saptamani la un turneu international, intitulat “Salonta Winter Cup”, eveniment ce va avea loc in perioada 11 – 12 martie, in organizarea Clubului Sportiv Tengo Salonta. Vor fi prezenti practicanti de fotbal-tenis din Romania,…

- Buna seara.... Ma numesc Bratu Geanina Ionelia, sunt studenta la Facultatea de Geografie si am varsta de 20 de ani. La fel ca toți oamenii, sunt o persoana ambițioasa și cu vise marețe, dar trec prin cea mai grea perioada a vieții mele. Ma regasesc intr-o situație foarte grea și sunt forțata…

- Una dintre cele mai longevive emisiuni din Romania, Apropo TV, se intoarce pentru un nou sezon. Al 27-lea. Si apropo de numerele mari: asta inseamna, mai exact, ca prima editie din acest sezon, care se va difuza duminica, 25 februarie, la ora 13:15, va fi emisiunea cu numarul 409.

- Si pentru ca in tot ceea ce face pune mult suflet, acest lucru se observa si in lucrarile sale, apreciate de pasionatii si iubitorii de fotografie. Asa se face ca Nicolae Susara a fost invitat sa expuna la targurile de turism din tara pentru a promova Banatul de munte, iar, de-a lungul vremii,…

- Expozitia "Ex-Libris Brancusi", care reuneste lucrarile a peste 200 de artisti plastici - graficieni, pictori, sculptori, ceramisti - din Romania, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, Serbia si Turcia, a fost vernisata luni in Spatiile medievale ale Muzeului National Cotroceni. Expozitia…

- O femeie de 85 de ani, din municipiul Petrosani, a fost inselata cu peste 70.000 de lei prin metoda "accidentul" dupa ce, in urma unui telefon prin care era anuntata ca fiica sa suferise un accident grav, a acceptat sa dea unui necunoscut 11.700 de euro si 20.

- Sute de oameni au raspuns apelului Fundației Mereu Aproape și au adus pantofi roșii pe treptele Muzeului National de Istorie a Romaniei pentru a marca lupta impotriva violenței. Pentru mii de femei din Romania, Valentine's Day a fost inca o zi in care au fost abuzate fizic și psihic…

- Cateva sute de turisti, majoritatea straini, care au mers ieri la Castelul Bran din Romania, au avut ocazia sa lege lacate ale iubiri la poalele fortaretei si sa intre in Sufrageria Regala, unde, acompaniati de muzica, fructe ciocolata si ceai, si-au facut declaratii de dragoste.

- Constantin Brancusi va fi omagiat printr-o expozitie care va fi vernisata, luni, 19 februarie, la ora 18.00, in Spatiile medievale ale Muzeului National Cotroceni din Bucuresti, la implinirea a 142 de ani de la nasterea sculptorului. Expozitia „Ex-Libris Brancusi” va reuni lucrarile a peste 200 de…

- „Sambata, 10 februarie 2018, Ministerul Transporturilor impreuna cu CFR Marfa, CFR SA și CFR Calatori, au pus in circulație un tren-proba de tip Ro-La pe relația Terminal Curtici – Simeria – Petroșani – Craiova. Trenul incarcat cu 8 camioane a parcurs intreaga distanța in mai puțin de 12 ore și a reprezentat…

- Un pieton a fost ranit grav în urma unui accident care a avut loc astazi pe DN 66, pe raza municipiului Petrosani, barbatul de 58 de ani fiind lovit de un autoturism care mai înainte intrase pe contrasens si a acrosat o ambulanta ce transporta un pacient la

- Angajatorii cu peste 50 de salariati, obligati sa aiba un expert in egalitate de sanse Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in…

- Un profesor de la Facultatea de Medicina din Arad a fost condamnat la doi ani și șase luni cu suspendare pentru ca a primit mita in sesiunea de examene. Practica nu este noua și arata cat de ușor poți sa ajungi pe mana unui doctor care nu a trecut pe la școala, dar ramane sa profeseze la noi in țara

- La 17 februarie, pe cele 4 scene ale festivalului Underland, va rasuna simultan muzica buna de pe 3 continente și 9 țari: Italia, Ucraina, Romania, Portugalia, Australia, Franța, Spania și SUA. Din cele circa 30 de formații care vor evolua pe scenele cartierului Vinului Alb, Vinului Roșu și Vinului…

- Intrebat daca modificarile la Codul penal vor fi aprobate in sesiunea parlamentara care incepe la 1 februarie, Dragnea a raspuns: "Asta nu am de unde sa stiu"."Nu cred ca exista niciun plan, nici nu a inceput dezbaterea", a adaugat Dragnea. El a spus ca este deschis dialogului cu oficialii…

- "Eu facut Institutul Politehnic Bucuresti, ingineri zi. Domnul profesor a facut Facultatea de Electronica. Nu oricine putea sa faca Facultatea de Electronica in acea perioada. Deci, este o facultate care iti ajuta modul de gandire si rationamentul si te ajuta foarte mult in a organiza lucruri.…

- Satul Bravicea mai are un cetațean de onoare. Nu este nici primul și nici unicul. Este vorba de Sergiu Cogalniceanu, vicedirector general al unei firme de construcții din Chișinau. Dansul s-a nascut și a crescut la Bravicea, aici a copilarit, aici a invațat. ”Titlul de cetațean de onoare i s-a acordat…

- JB: Veniti dintr-un oras, Beiusul, care a dat nume care conteaza in pictura: Niculita Pop, Stela Vesa, Elena Bissinger. Cum v-ati intalnit cu arta, cu culoarea? Cine si-a dat seama ca aveti talent? A.M.: Da, așa este, vin din Tara Beiusului. As aminti in aceasta galerie a pictorilor…

- O romanca a afirmat, la o emisiune de televiziune, ca a avut parte de o partida de amor cu actorul Pierre brice, cel care a jucat in celebrul film „Winnetou”. Viorica Paunescu, cunoscuta publicului larg din Romania pentru participarea la mai multe emisiuni tip concurs de la diverse posturi de televiziune,…

- Pe cea mai cunoscuta prezentatoare meteo din Romania, Romica Jurca, o leaga o relație cu totul inedita cu Nicu Ceaușescu, fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu. Romica Jurca, care in urma cu cațiva ani a fost data afara de la Televiziune Naționala , este fara doar și poate cea mai cunoscuta prezentatoare…

- Cu profunda durere anunțam trecerea in neființa, la numai 63 de ani, a colegului nostru, senatorul Verestoy Attila, președintele Organizației Odorheiu Secuiesc. Ne luam ramas bun de la un om deosebit, un coleg și prieten, un politician de excepție, dedicat comunitații maghiare, pe care a reprezentat-o…

- UDMR anunța decesul senatorului Verestoy Attila, unul dintre liderii marcanți ai Uniunii din 1990 și pâna acum. Verestoy Attila a murit la vârsta de 63 de ani. Senatorul ocupa și funcția de președinte al Organizației Odorheiu Secuiesc. ”Ne…

- Un numar de 125 de participanți provenind din 30 de țari, cei mai mulți din SUA, Italia și Germania, dar și 65 din Romania discuta timp de o saptamana, la Universitatea de Vest Timișoara pe tema „Big Data”. Noțiunea de Big Data definește seturile de date informatice care au dimensiuni atat…

- Curaj, nebunie sau indemn de la Dumnezeu? Ce face Anatolie Roguț este catalogat de mulți dintre cei care-l vad drept curata nebunie. Prietenii lui spun ca are mult curaj, iar el susține ca este ceva care a venit…de la Dumnezeu. Zi de zi alearga. Zi de zi face mișcare in natura. Nu ii place sa mearga…

- Scena politica la nivel național a fost analizata in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, de catre prof. univ. dr. Alin Gavreliuc, care preda la Departamentul de Psihologie de la Facultatea de Sociologie și Psihologie din cadrul Universitații de Vest Timișoara. Inceputul de an politic a fost,…

- Ioan Danciu a povestit momentele cumplite prin care a trecut in primele zile din 2018. Fostul arbitru FIFA, 66 de ani, a intrat in coma hipoglicemica de ziua lui. A petrecut la Spitalul de Urgența din Petroșani atat ziua lui de naștere, 5 ianuarie, cat și de Sfantul Ioan, 7 ianuarie. Ioan Danciu a…

- Alexandra Dulgheru, locul 190 WTA, o va intalni, joi, pe jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, locul 188 WTA, in primul tur al calificarilor Australian Open.In aceeasi faza a competitiei, Alexandra Cadantu, locul 171 WTA, va da piept cu Vera Lapko din Belarus, locul 135…

- Ambasada SUA: Romania, exemplu in combaterea corupției Romania este "un exemplu in regiune in ceea ce priveste combaterea coruptiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice "sa se retraga din…

- Nico este o cantareața de succes, insa aceasta nu a reușit decat tarziu sa termine liceu și sa urmeze o facultate. Nico, pe numele sau real Nicoleta matei, este posesoarea uneia dintre cele mai bune voci din lumea muzicala din Romania. Nico, care este casatorita de ani de zile cu Laurențiu , este o…

- Jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina Sabalenka. Simona Halep (26 ani), principala…

- Romania va avea miercuri trei reprezentante care vor evolua pe tabloul de simplu de la Shenzhen (in faza optimilor), ziua fiind deschisa de Irina Begu. Vor urma Simona Halep si Ana Bogdan. Irina Camelia Begu (43 WTA si cap de serie numarul 4) o va intalni pe Ekaterina Alexandrova (Rusia - 96 WTA) in…

- A fost copilul preferat al Reginei Maria, care a crescut-o in spiritul dragostei și al datoriei fața de țara. A iubit Romania mai presus de orice și a avut șansa ca, dupa un exil forțat care a durat peste patruzeci de ani, sa revina in țara inainte de moarte. Insa Domnița Ileana, așa cum era ea cunoscuta,…