- Social-democratii germani au anuntat vineri numele ministrilor lor in noul Guvern al Angelei Merkel, cu Olaf Scholz la Finante, cu doar cateva zile inainte ca sefa conservatorilor sa primeasca al patrulea mandat, relateaza AFP.

- Functia de ministru al muncii in noul guvern de la coalitie de la Berlin va fi ocupata de Hubertus Heil, au declarat vineri surse din Partidul Social-Democrat (SPD) pentru dpa. In prezent, Heil este membru al Bundestagului (camera inferioara a parlamentului federal german), din partea landului Saxonia…

- Heiko Maas, ministru al justitiei in actualul guvern condus de Angela Merkel, urmeaza sa devina seful diplomatiei germane in viitoarea echipa a cancelarului, au relatat joi media germane, preluate de AFP. Social-democratul in varsta de 51 de ani urmeaza sa fie desemnat oficial vineri de partidul…

- Sigmar Gabriel, actualul ministru de Externe al Germaniei si fost lider al Partidului Social-Democrat (SPD), a anuntat ca nu va face parte din noul guvern de coalitie condus de cancelarul Angela Merkel, potrivit unui mesaj postat pe Twitter de politician, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Ministrul de externe in exercitiu german, Sigmar Gabriel, a anuntat joi ca nu va face parte din noul guvern de coalitie de la Berlin, care va fi condus de actualul cancelar Angela Merkel, transmit Reuters si dpa. Ca parte a acordului guvernamental, blocul conservator CDU-CSU (Uniunea Crestin-Democrata…

- Simona Halep a primit, luni seara, distinctia de "Cetatean de onoare" al Municipiului Bucuresti din partea Primarului Capitalei, Gabriela Firea. La eveniment au fost prezente mai multe nume sonore din sport, printre care Ilie Nastase, Gabi Szabo, Andrei Pavel, George Cosac si Mihai Covaliu. Toti au…

- Uniunea Crestin-Democrata germana (CDU), partidul cancelarului Angela Merkel, a aprobat luni acordul de guvernare cu social-democratii (SPD), ceea ce o aduce pe Merkel cu un pas mai aproape de al patrulea mandat de sefa a guvernului de la Berlin, transmit Reuters si AFP. ''Contractul de coalitie…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca Tudorel Toader trebuie sa faca o evaluare, un raport al activitatii DNA, sa prezinte acest raport si "sa faca corect ceea ce trebuie sa faca, de fapt, un ministru al Justitiei".

- Vucic, un fost nationalist care a devenit pro-european in ultimii ani, a subliniat ca o decizie in acest sens va fi luata in urma consultarii cetatenilor sarbi. "Cetatenii vor decide; nu cred ca aceasta initiativa (n.a. - recunoasterea Kosovo) poate obtine o majoritate. Trebuie sa vedem realitatea…

- PSD pregateste o lovitura de stat impotriva ordinii de drept, a declarat la RFI europarlamentarul Monica Macovei. Fostul ministru al Justitiei spune in contextul scandalului DNA ca procurorii asupra carora planeaza unele suspiciuni trebuie anchetati, dar ca deciziile nu se iau la PSD.Citeste…

- Șefa UNJR, Dana Garbovan, se declara „stupefiata” de dezvaluirile procurorului Mihaiela Iorga Moraru. Aceasta a declarat ca Laura Kovesi a chemat-o, la un moment dat, ca sa o intrebe daca nu ar putea sa "iasa" cu un dosar al unui fost ministru ce urma sa fie numit premier, pentru ca acesta din urma…

- Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a declarat duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA Laura Codruta Kovesik a chemat-o si a intrebat-o daca nu poate urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier, argumentul lui Kovesi fiind ca acesta o va numi ministru al Justitiei…

- Deputatul liberal Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei, considera ca prezenta lui Tudorel Toader la Strasbourg a fost nepotrivita, in conditiile in care nu fusese invitat la dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile Justitiei din Romania. ,,Induiosatoare, daca…

- Social-democratul german Olaf Scholz, care ar urma sa devina ministru de Finante in noul guvern de coalitie de la Berlin, a afirmat ca tara sa nu ar trebui sa dicteze politicile economice ale altor tari din zona euro.

- Un important lider al aripii conservatoare a Partidului Social-Democrat german (SPD), Johannes Kahrs, a facut apel vineri ca Sigmar Gabriel sa ramana ministru de externe, dupa ce Martin Schulz a renuntat la functia de sef al diplomatiei germane intr-un viitor executiv condus de Angela Merkel, relateaza…

- Martin Schulz, liderul social-democratilor (SPD) din Germania, a anuntat ca nu va mai ocupa functia de ministru de Externe in noul guvern, informeaza BBC, citat de News.ro . Coalitia dintre conservatorii lui Merkel si social-democratii condusi de Schulz trebuie sa fie aprobata printr-un vot in interiorul…

- Angela Merkel a ajuns la un acord cu social democrații pentru formarea guvernului. Dupa mai bine de patru luni de la alegerile parlamentare, timp in care Merkel nu a reușit sa coaguleze o alta...

- Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time se afla pe oridine de zi a sedintei de Guvern. „Intrucat in sectorul bugetar sunt angajati part-time pe ocupatii cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori etc., s-a luat decizia ca ministerele de resort sa incerce…

- Probabilitatea unui razboi nuclear este mai mare decat era in timpul Razboiului Rece, iar, daca nu vor fi eliminate armele atomice, problema se pune cand, nu daca sunt folosite arme nucleare, fie intentionat, fie accidental", a declarat miercuri in Parlamentul European, Beatrice Fihn, directorul…

- ''Sunt convinsa ca acest acord de coalitie (...) este baza unui guvern stabil de care tara noastra are nevoie si ca multa lume astepta aceasta de la noi'', a declarat dna Merkel intr-o conferinta de presa. Printre obiectivele guvernului sau, dna Merkel a enumerat modernizarea infrastructurii…

- Directori, secretari, și alți specialiști din ministerele de Externe, Finanțe, Interne, Agricultura, și instituții precum APIA și ANAF vor avea salariile reduse, in unele cazuri și cu peste 3.400 de lei, dupa aplicare alegii salarizarii unitare.

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiarta, ii solicita premierului Viorica Dancila sa o demita pe ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru „incompetența, minciuna și cinism”. Totodata, deputatul liber solicita și demisia lui Ionuț Mișa de la șefia ANAF. Doar ca președintele Fiscului…

- Ionuț Mișa, ministru de Finanțe in Guvernul Tudose, a crezut pana in ultima clipa ca iși va pastra funcția și in Guvernul Dancila. Dupa un mandat inceput cu o gafa și continuat cu alte asemenea episoade, Mișa a ajuns totuși sa fie laudat de Dragnea. Dupa ce a fost inlocuit cu Eugen Teodorovici, colegul…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea afirma, in cadrul unei declaratii de presa, ca urmeaza sa vedem „o fata poate si mai hada a «social-democratiei de rit Dragnea»” odata cu instalarea unui nou Guvern la Palatul Victoria. Parlamentarul iesean intreaba: „Cate masuri nu vor mai fi aruncate in ochii opiniei publice,…

- Seful diplomatiei germane a anuntat joi ca a cerut NATO sa deschida discutii in cadrul Aliantei Nord-Atlantice in urma unei controversate interventii turce in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, relateaza AFP. ”I-am cerut secretarului general al NATO (Jens Stoltenberg) sa se discute, de asemenea,…

- Guvernul a decis sa faca un pas inapoi si sa anunte modificarea Declaratiei 600 dupa ce romanii afectati de implementarea ei au facut valva in spatiul public. S-a decis pana la acest moment prelungirea termenului de depunere pana la 1 martie, insa liderul PSD, Liviu Dragnea vorbea chiar de eliminarea…

- "Formularul 600 trebuie eliminat in prima zi in care vine noul ministru. Eu nu pot sa spun ca ma angajez sa fac, eu va spun ce trebuie sa faca un ministru de Finanțe. El trebuie sa faca ce e mai bine pentru oameni simpli, pentru cetațeni. Nu trebuie sa puna bariere, ci sa le elimine. Diferența intre…

- Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei de vineri, va fi prima dupa finalizarea proiectului de acord guvernamental intre conservatorii dnei Merkel (Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Crestin Sociala, CDU/CSU) si social-democratii germani (SPD), care ar putea duce in viitorul…

- Vicepresedintele PSD Lia Olguta Vasilescu, ministru al Muncii, a anunțat marti, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca europarlamentarul Viorica Dancila, propusa de social-democrati pentru functia de prim-ministru, este o persoana care are tot sprijinul Partidului Social Democrat.

- Social-democratii din judetul Dambovita ar dori un Executiv mai flexibil si aplicat in punerea in practica a programului de guvernare, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, vicepresedintele organizatiei, deputatul Corneliu Stefan, preluat de Agerpres.

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tanase, numit recent in funcția de ministru al Justiției, afirma ca a acceptat aceasta funcție dat fiind faptul ca nu este deacord cu „foarte multe lucruri din acest sector". Mai mult, acesta spune ca „fiecare trebuie sa foloseasca orice oportunitate…

- Ministrul german al justitiei si-a vazut suprimata una dintre postarile de pe Twitter in care il califica pe un eseist drept "cretin", in virtutea noii legi pe care el insusi a initiat-o pentru a "curata" retelele sociale de mesajele de ura, informeaza luni AFP, citata de Agerpres. "Heiko Maas, victima…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD.Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni de…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a vrut sa ilustreze prin puterea exemplului faptul ca relatiile dintre Berlin si Ankara sunt pe cale de vindecare, conducandu-l pe omologul sau turc Mevlut Cavusoglu intr-un tur al orasului sau natal, Goslar (Saxonia inferioara, nord-vest), transmite dpa.…

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, sustine ca anul 2018 va fi unul in care lupta pe justitie va continua si mai acerb. Europarlamentarul sustine ca justitia trebuie aparata si avertizeaza ca in lipsa unei justitii corecte, politicienii vor vine sanatatea si viitorul populatiei.Citeste…

- ”Eu nu am treaba cu ambasadele. Eu am transmis Ministerului Afacerilor Externe ceea ce este public - legile in romana si in engleza. Mai departe, corespondenta cu ambasadele, cu Bruxellesul si asa mai departe este treaba Ministerului de Externe. (...) Inteleg ca ei inca nu au primit. De ce sa persifleze…

- Cele trei legi ale justitiei adoptate de Parlament – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – au fost traduse in limba engleza si ar urma sa fie trimise ambasadelor, dar…

- 43 de organizații civice ii cer premierului Tudose o intalnire, pe tema modificarilor aduse legilor justiției, care au fost adoptate deja de Parlament. ”Riscam un derapaj fara precedent de la valorile democratice și de la drumul nostru alaturi de lumea libera, punand in pericol viitorul nostru ca națiune”,…

- Președintele Republicii Moldovca, Igor Dodon, a semnat acum citeva minute decretele privind demisia a șase membri ai Guvernului Filip, transmite NOI.md Este vorba despre decretul privind demisia lui Stela Grigoraș care ocupa funcția de ministru al Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Andrei Galbur…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile intre…

- Biroul politic al PDM a decis marți schimbari în componența Guvernului. Imediat dupa ședința de partid, democrații s-au mutat în ședința Consiliului Coaliției pentru a discuta numele și cu colegii lor de guvernare. Potrivit deschide.md, Cabinetul de miniștri va avea cel puțin șase…

- Autoritatile germane "nu erau pregatite corespunzator" pentru atacul de la Targul de Craciun de la Berlin, a afirmat marti ministrul Justitiei, Heiko Maas, la implinirea unui an de la atentatul terorist, relateaza dpa. "Nu eram pregatiti corespunzator pentru consecintele unui astfel de atac terorist…

- Fostul ministru al Justiției avertizeaza ca PSD și ALDE se folosesc de directiva europeana ca pretext pentru macelarirea Codului penal și a Codului de procedura penala. Raluca Pruna mai spune și ca spre deosebire de graba cu care aleșii vor sa transpuna directiva care vorbește despre prezumția de nevinovație,…

- Desi proiectul de buget prevede cresteri de salarii brute cu 25% pentru toti salariatii de la stat, incepand cu luna ianuarie, in realitate oamenii vor ramane in mana cu 4%. Insa, daca luam in considerare si inflatia, angajații de la stat vor ramane cu numai 0,9% in 2018 comparativ cu acest an, spune…