Spațiul Schengen. Aderarea României, susținută de eurodeputați Deputatii au reiterat luni apelul lor ministrilor UE, indemnandu-i sa ia o decizie rapida si pozitiva in privinta aderarii Bulgariei si Romaniei la spatiul Schengen ca membre cu drepturi depline. Ei au subliniat ca o abordare in doua etape (suprimarea controalelor la frontierele interne maritime si aeriene, urmata de eliminarea controalelor la frontierele interne terestre) ar prezenta anumite riscuri si ar putea avea un efect negativ asupra viitoarei extinderi a spatiului Schengen. Decizia ar trebui sa ia forma unui act juridic unic, au afirmat eurodeputatii. Deputatii au solicitat,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

