- Situația Republicii Moldova este mai mult decât critica, iata de ce Partidul ȘOR intenționeaza cu toata seriozitatea sa câștige alegerile parlamentare și sa reconstruiasca din temelii țara, a declarat sâmbata, 20 octombrie, la Summit-ului Alianței Conservatorilor și Reformiștilor…

- CE verifica modul in care autoritatile romane au combatut pesta porcina Comisia Europeana verifica modul în care autoritatile din România au aplicat corect masurile de combatere a pestei porcine africane. Verificarea este efectuata deoarece România participa,…

- Virusul s-a raspândit fara nicio bariera serioasa în județul Tulcea, fara sa țina cont de programul de opt ore al oamenilor care lucrau la filtrele de pe șoselele din zonele afectate. Gândul va prezinta un nou episod dintr-o investigație jurnalistica despre efectele delasarii…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a confirmat joi ca in noiembrie va fi organizat un summit special pentru incheierea negocierilor spinoase de "divort" dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, transmite AFP. "S-a ajuns la un acord, va avea loc un summit special in noiembrie si sefii de stat si de…

- Seful CE a vorbit in cadrul ședinței plenare a Summit-ului Inițiativei celor Trei Mari, de la Palatul Cotroceni, in limbile engleza, germana si franceza, despre care a spus ca sunt limbi la fel de importante in Uniunea Europeana. „Trebuie sa punem accent pe virtutile cooperarii, in sensul de a vorbi…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat astazi, la Palatul Victoria, cu o delegație condusa de președintele Bancii Europene pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD), Suma Chakrabarti, despre oportunitatea cooperarii viitoare cu aceasta instituție financiara in dezvoltarea și modernizarea rețelei…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana se pregatesc pentru un summit special in noiembrie pentru a semna acordul privind Brexitul, iar intalnirea ar putea fi anuntata in urmatoarele zile, conform unor surse Bloomberg.Desi mai exista anumite probleme de rezolvat, UE se pregateste sa programeze…