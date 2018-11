Spatiul AlbAlb, investitia de 35.000 de euro pentru artistii si designerii romani

Stiri pe aceeasi tema

- Aula Magna a Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului „Mihai I al Romaniei”, in cadrul proiectului „Pașaport cultural”, derulat de Asociația Culturala Kratima, a avut loc evenimentul Romani fara limite, ai carui protagoniști au fost doi campioni, Paul Georgescu și Horia Colibașanu.…

- Muzicienii de la Filarmonica ”Banatul” din Timișoara au ieșit marți din greva care a durat 10 zile, acceptand semnarea unui acord mediat de primarul Timișoarei, Nicolae Robu. Artiștii au dat un termen pana la 10 noiembrie pentru incheierea contractului colectiv de munca, iar daca aceasta data va fi…

- Sunt doi ani de cand artiștii, membri ai Sindicatului Filarmonicii Banatul din Timișoara, nu se mai ințeleg cu directorul instituției. Spun ca le-a ajuns cuțitul la os, așa ca au intrat in greva generala și, mai mult, au ieșit cu instrumentele in strada. Oamenii reclama ca directorul le vorbește urat…

- Artiștii de la Filarmonica de Stat Banatul, membri ai Sindicatului Filarmonicii Banatul, care sunt in greva generala de vineri, 5 octombrie, au ieșit, miercuri dimineața, in fața instituției. Oamenii au decis sa protesteze in liniște, in timp ce negocierile cu directorul Ioan Coriolan Garboni continua…

- „West meets East – Povestea continua” revine pe scenele romanesti cu un turneu menit sa apropie orientul de occident prin muzica, in spiritul consacrat cu mai bine de jumatate de secol in urma de violonistul Yehudi Menuhin, cel mai stralucit elev al lui George Enescu, si sitaristul Ravi Shankar, un…

- Urmeaza pentru artiștii teatrului o toamna plina de evenimente, cu turnee in țara și strainatate, festivaluri și premiere Teatrul de Revista „Constantin Tanase” Bucuresti deschide la Sala SAVOY din Calea Victoriei nr. 33, Stagiunea 2018 -2019 cu doua spectacole de mare succes: „LASA SUPARAREA-N HOL!”…

- Trei antreprenori romani pariaza pe un 3house. Ei si-au propus sa deschida trei locatii in Bucuresti in urmatorii doi ani, avand o suprafata totala de peste 15.000 de mp. Investitia in primele spatii de lucru, din Tudor Arghezi se ridica circa 1,7 milioane de euro.

- Trenul circula pe relația Timișoara – Arad – Satu Mare – Baia Mare, iar primul tren a plecat sambata, 8 septembrie, de la ora 8:30 de pe linia 1 din Gara Mare din Arad. Trenul are si insotitori de bord. Compania opereaza cu trenuri care ofera conditii ce sunt considerate de lux,…