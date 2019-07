SPAŢIU-IMAGINEA SĂPTĂMÂNII Un abis se cască sub 'ochii' lui Juno în atmosfera planetei Jupiter Sonda spatiala Juno, apartinand NASA, a surprins aceasta imagine a unui vortex deschis in atmosfera planetei Jupiter, al carui centru este intunecat la culoare, sugerand profunzimea pana la care coboara aceasta furtuna printre straturile atmosferei joviene.



Imaginea a fost obtinuta la 29 mai 2019, in timp ce sonda Juno realiza cel de-al 20-lea survol deasupra straturilor superioare ale atmosferei lui Jupiter, la o distanta de 14.800 de kilometri. Vortexul din centrul fotografiei se afla la aproximativ 52 de grade latitudine in emisfera nordica a giganticei planete gazoase.



… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

