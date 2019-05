Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4300 de pomi fructiferi, din soiuri autohtone aflate pe cale de disparitie, au fost distribuiti in aceasta primavara in judetul Covasna prin programul „Un copac pentru generatia viitoare”, derulat de Fundatia Comunitara Covasna. „In cadrul programului au fost distribuiti 4350 de pomi fructiferi…

- Fundația comunitara Covasna (HKA) a lansat un sondaj intitulat „Sfantu Gheorghe – un oraș cum am dori sa fie”, pentru a colecta informații cu privire la nevoile localnicilor municipiului. Directorul executiv al Fundației, Bereczki Kinga, a declarat ca, deocamdata, sondajul poate fi completat doar online,…

- Suma de 10850,00 de lei s-a strans in fondul comunitar, in luna martie, prin programul „Carduri comunitare”, urmand a fi folosita in scopul finanțarii unor inițiative locale, a anunțat, ieri, Fundația Comunitara Covasna. „In luna martie s-au strans in fondul comunitar 10850,00 Ron, ca urmare a utilizarii…

- Poliția Romana a demarat Campania naționala de prevenire a criminalitații in mediul rural – „Impreuna pentru o comunitate mai sigura !”, in parteneriat cu OMV Petrom SA, avand ca scop reducerea riscului de victimizare a categoriilor de persoane vulnerabile, pentru segmentele infracționale care se manifesta…

- Peste 16.000 de pomi fructiferi autohtoni au fost distribuiti in ultimii sase ani in gospodariile din judetul Covasna prin programul „Un copac pentru generatia viitoare”, initiat de Fundatia Comunitara Covasna cu scopul de a revitaliza livezile si a salva soiurile traditionale aflate pe cale de disparitie.…

- Suma de 18.700 de lei a fost oferita, in total, in cadrul licitației civile organizata luni, la Targu Secuiesc, de catre Fundația Comunitara Covasna (HKA), in parteneriat cu Fundația Wegener Pro Sanitate, banii urmand a fi folosiți pentru derularea a trei proiecte comunitare. Licitația, derulata pe…

- In orașul Baraolt se va realiza o importanta investiție REGIO in domeniul urban, ce vizeaza reconversia și refuncționalizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate. Contractul de finanțare prin care se vor investi peste 8 milioane de lei , a fost semnat la sediul ADR Centru de catre domnul…

- Fundația Comunitara Covasna (HKA) organizeaza la Targu Secuiesc, o noua „licitație”, cu scopul de a atrage fonduri din sfera civila, pentru finanțarea unor proiecte in beneficiul comunitații locale. Evenimentul, organizat pentru a treia oara, la Targu Secuiesc, va avea loc in 25 martie, la sala „Vigado”…