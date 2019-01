Stiri pe aceeasi tema

- IMM-urile, firmele care au pana in 250 angajați au tranzacționat spații de birouri cu suprafețe de pana in 2.500 mp, care totalizeaza 46% din piața spațiilor de birouri din Romania, potrivit unei analize re...

- Romania a devenit in ultimii ani o destinatie tot mai atractiva pentru centrele regionale de servicii, precum BPO (Business Process Outsourcing) sau SSC (Shared Service Center). Pozitia geografica si forta de munca bine pregatita, dar nu foarte...

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor, care dezbate proiectul legii pensiilor, a aprobat marti ca locuitorii din zonele industriale cu poluare remanenta, intr-o raza de 4 km in jurul sitului contaminat, sa poata beneficia, la cerere, de reducerea varstei de pensionare cu pana la 2 ani, daca…

- O tanara targujianca efectueaza in premiera in Romania extensii kanekalon pentru impletituri FOSFORECENTE. Doamnele care doresc sa fie unice in noaptea de Revelion pot opta pentru o astfel de coafura. Tanara susține ca extensiile fosforescente sunt ideale pentru o noapte in club sau la un restaurant.…

- Martin Slabbert, cofondator si CEO al Prime Kapital, companie de dezvoltare imobiliara si investitii, are in plan sa demareze in perioada imediat urmatoare construirea unui proiect rezidential pe fosta platforma Marmura din Bucurestii Noi, un proiect rezidential si de birouri la Iasi si sa demareze…

- Piața spațiilor industriale și logistice din Romania traverseaza cea mai buna perioada din istorie, atat din prisma cererii, cat și a ofertei, dezvoltarea fiind concentrata in orașe mari cu acces la cel puțin o autostrada care faciliteaza transportul și distribuția marfurilor intr-un timp mai scurt…

- Piața spațiilor industriale și logistice din Romania traverseaza cea mai buna perioada din istorie, atat din prisma cererii, cat și a ofertei, dezvoltarea fiind concentrata intr-o serie de orașe mari cu acces la cel puțin o autostrada care faciliteaza transportul și distribuția marfurilor intr-un timp…

- Pe șantierul ansamblului Openville Timișoara, dezvoltat de companiile Iulius și Atterbury Europe, se construiește in ritm susținut. Peste 600 de muncitori, de la 60 de firme de construcții subcontractoare, lucreaza la toate componentele proiectului, care va integra Iulius Mall: se amenajeaza…