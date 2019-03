Suprafata de spatii comerciale livrate in Romania, in 2018, a ajuns la 115.000 mp, cu 28% mai mult fata de anul anterior, majoritatea fiind situate in parcuri comerciale de dimensiuni mici si medii, releva datele publicate, luni, de CBRE, liderul mondial si national pe piata de consultanta imobiliara.



In cursul anului trecut, s-au inregistrat cu 30% mai multe vanzari prin intermediul canalelor online, fata de 2017, dar Romania este in continuare mult in urma pietelor vestice, din acest punct de vedere. Cresterea vanzarilor online este responsabila pentru extinderea spatiului a numeroase…