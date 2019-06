Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali din cadrul Sectiei nr. 1 au depistat in fata unui bloc de pe strada Arhipelag, un grup de cinci tineri cu varste cuprinse intre 20 si 27 de ani, toti din Galati, in timp ce consumau seminte de floarea soarelui, iar cojile rezultate aruncandu-le pe jos, murdarind astfel domeniul public.…

- Un copil de 11 ani a fost internat in stare grava miercuri seara in Spitalul municipal din Hunedoara, dupa ce a cazut de la etajul 4, pe scara interioara a unui hotel din localitate. Copilul care a cazut miercuri seara de la etajul patru pe scara interioara a unui hotel din municipiul Hunedoara este…

- Mai multi locatari ai unui bloc situat pe strada Barbosi din Galati au facut plangeri la Politie impotriva unei vecine, in conditiile in care mirosul din locuinta acesteia ajunsese de nesuportat.

- Politistii galateni i-au depistat in Galati, pe doua strazi diferite, pe cei doi barbati care luni, 15 aprilie 2019, in Braila, au spart masina unui om de afaceri si i-au furat suma de 500.000 de lei, subiect despre care Monitorul de Galati a relatat in articolul “VIDEO | Inarmati, au jefuit un om de…

- Un sofer roman de TIR a primit o amenda de 8000 de euro, in Italia, dupa ce a fost prins cand conducea chiar si cu 120 de km/h. Romanul a fost oprit in localitatea italiana Brembate. Politistii au verificat fisele aparatului tahograf folosit de soferul roman, aflat la volanul unui TIR inmatriculat in…

- Politistii locali din cadrul Serviciului Disciplina in Constructii si Afisajul Stradal au descoperit ca un barbat si-a edificat cu de la sine putere un garaj si cateva anexe pe strada Constantin Brancoveanu din Galati.