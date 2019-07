Spark, un nou serviciu de car-sharing în București, de săptămâna viitoare. Toate mașinile sunt electrice Primul serviciu de car-sharing pentru Bucuresti se lanseaza saptamana viitoare, prin conceptul Spark, care aduce in oras o flota formata in totalitate din automobile electrice, informeaza compania intr-un comunicat remis vineri. Conceptul de car-sharing presupune că utilizatorul se urcă în maşina companiei, o conduce până la destinaţia dorită, o parchează, iar din acel punct un alt client preia automobilul şi îl conduce până la noua destinaţie. Serviciul de car-sharing oferit de Spark va fi furnizat de compania nou înfiinţată… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

