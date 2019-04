SPARGERI în mai multe zone din Dej. Polițiștii caută făptașii Șapte spargeri au avut loc in cursul nopții trecute in mai multe zone ale municipiului Dej. Oamenii legii incearca acum sa gaseasca fapatașii. Una dintre spargeri a avut loc pe strada Crangului din Dej. Azi-dimineața, un barbat și-a dat seama ca ii lipsesc mai multe bunuri din autoturism și a alertat poliția. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului, au prelevat probe și efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infracțiunii de furt și in vederea identificarii și tragerii la raspundere a autorilor. Se pare ca barbatul de pe strada Crangului nu este singurul pagubit, in cursul nopții trecute… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol: dej24.ro

