Spargere la USAMV Cluj, hoții au golit casieria Poliția a fost sesizata joi dimineața cu privire la comiterea unui furt din casieria unei universitați de pe Calea Moților din Cluj-Napoca. Din primele verificari, doua persoane au patruns prin efracție in cladirea rectoratului USAMV pe timpul nopții și au sustras bani. Acum polițiștii efectueaza cercetarea la fața locului pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol: gherlainfo.ro

