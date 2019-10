Spargere la o casă de schimb valutar din Constanța: Hoții au fugit cu 160.000 euro Potrivit polițiștilor din Constanța, casa de schimb valutar aflata intr-un centru comercial din oraș a fost sparta, in cursul nopții de marți spre miercuri, de doua persoane care au intrat prin acoperiș, dupa ce l-au decopertat și au taiat o gaura in tavanul incaperii. Odata intrați in casa de schimb valutar au taiat un seif, cu ajutorul unui polizor unghiular. Reprezentanții casei de schimb au evaluat suma furata la aproximativ 160.000 de euro. De la fața locului au fost ridicate probe, inregistrari de pe camerele de supraveghere, urme și instrumente suspectate ca ar fi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

