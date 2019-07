Spargere datã de un vasluian la malul mãrii! PRINS… Sezonul estival i-a facut pe toti “gainarii” din Vaslui sa-si mute activitatile in judetul Constanta. Daca saptamanile trecute, mai multi organizatori de alba-neagra din judet au fost prinsi pe plajele de la Costinesti, luni a venit randul unui hot sa ajunga pe mainile politistilor constanteni. Acesta a intrat in locuinta unei batrane din Mangalia, [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

