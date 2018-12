Stiri pe aceeasi tema

- Povestile spuneau ca, daca vrei sa ajungi intr-o clipita intr-un taram magic, nu trebuie decat sa te sui pe un cal alb inaripat, care sa te duca peste mari si tari sau sa bei o potiune fermecata, care te transforma in fum rozaliu si te face invizibil. Insa Legenda moderna te directioneaza catre lumea…

- Primaria Baia Mare aduce la cunostinta tuturor agentilor economici ca in perioada 30 noiembrie 2018 – 14 ianuarie 2019 in Piata Libertatii din municipiul Baia Mare vor avea loc manifestarile prilejuite de “TARGUL DE CRACIUN 2018”, conform unui anunt publicat pe site-ul oficial. Astfel, agentii economici…

- O noua poveste cu incantatoarea Clara, care porneste intr-o aventura fantastica in lumea Celor Patru Taramuri, a prins contur la Studiourile Disney, cu ajutorul unei super-echipe de productie, care a trecut peste momente pline de provocari si amuzament pentru a da viata unor personaje bizare si unei…

- la „Cartografii sonore” Concertele Stagiunii „Cartografii sonore” continua prin programul de toamna cu un eveniment special marți, 30 octombrie, de la ora 18:00 la Muzeul Național al Harților și Carții Vechi (Strada Londra nr. 39). Evenimentul face parte din proiectul „100 de ani in 100 de concerte”…

- Gigantul Google a anunțat ca inchide Google +. Decizia vine in urma unui vulnerabilitați majore care permitea unor aplicații sa acceseze informațiile private ale utilizatorilor. Google a anunțat in urma cu puțin tima ca inchide Google+, in urma dezvaluirii unei vulnerabilitați majore. Acest bug ar fi…

- Din clipa in clipa, incepe nunta fostului principe Nicolae, nepotul Regelui Mihai. Invitatii de seama au inceput sa soseasca: sute de oameni asteapta in aceste momente venirea mirilor la biserica. Capete regale din 13 tari participa la nunta. Cununia religioasa va avea loc la Biserica Sf.…

- Cezar Ouatu a adresat criticile primite de la romani in urma audiției sale la X-Factor UK intr-un interviu cu Adevarul. Deși atat membrii juriului cat și publicul au fost impresionați pana la lacrimi de vocea contra-tenorului, publicul romanesc i-a adus critici aspre din cauza “rușinii” pe care acesta…

- In Ramnicu Valcea functioneaza in acest moment doua institutii teatrale, unul in subordinea Primariei, iar altul in subordinea Consiliului Judetean. Publicul celor doua este destul de diferit, ca si genul de spectacole si temele pe care acestea le abordeaza. De ani de zile, autoritatile doresc unificarea…