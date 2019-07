Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fluviala a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati si Santierul Naval Mangalia au semnat, vineri, contractul de modernizare si retehnologizare a remorcherului maritim multifunctional cu clasa de gheata Perseus, a declarat, intr-o conferinta de presa, directorul regiei, Dorian Dumitru. Potrivit directorului…

- Potrivit directorului AFDJ, contractul in valoare de peste 50,4 milioane lei, bani de la bugetul de stat, a fost castigat de Santierul Naval Mangalia, remorcherul maritim Perseus, de 6.600 CP, urmand sa revina pe apa dupa modernizarea si retehnologizarea care vor dura 24 de luni.In toata…

- Bugetul Ministerului Mediului pe anul 2018 a fost suplimentat cu 650 milioane lei pentru estituirea taxei auto, reiese din Hotarârea publicata, vineri, în Monitorul Oficial. Proiectul a fost adoptat miercuri de Guvern, iar HotNews.ro a scris aici.În luna mai, au mai fost transferați…

- Coduri hidrologice pe Dunare Dunarea intra de miercuri dimineata sub coduri de avertizari de inundatii pentru urmatoarele doua saptamâni. Reporter Mihai Badescu: "Precipitatiile abundente au influentat si situatia de pe Dunare, acolo unde debitele sunt într-o continua…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si presedintele Consiliului Judetean (CJ) Tulcea, Horia Teodorescu, au semnat, marti, contractul de finantare pentru modernizarea Portului Tulcea. Contractul are o...

- Primaria Capitalei anunta, vineri, ca proiectul care vizeaza construirea a patru piste ciclabile in Bucuresti va primi finantare in valoare de 44,5 milioane lei de la bugetul de stat. "Proiectul Primariei Capitalei, care vizeaza construirea a 4 piste ciclabile in Bucuresti, va primi finantare in valoare…

- Inaugurare cu mare fast in Gorj. Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a fost intampinat cu lautari si palinca la prezentarea noului sediu RAR la Targu Jiu. Reprezentanta a costat peste 10 milioane de lei si va reduce la jumatate timpul de asteptare pentru cei care vor sa-si verifice masinile. Ca…

- Gino Iorgulescu a anunțat, marți, vânzarea drepturilor tv din Liga 1 la fotbal pentru urmatorii cinci ani, în schimbul sumei de 28 de milioane de euro pe sezon. Tranzacția a fost aprobata de Adunarea Generala a Ligii Profesioniste de Fotbal."Contractul drepturilor TV pe urmatorii…