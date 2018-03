Spărgător de magazine din Dumbrava, prins de poliţişti F.T. Joi dupa-amiaza, la sediul Poliției municipiului Ploiești s-a prezentat o femeie care a reclamat faptul ca, in noaptea de 16/17 martie a.c., persoane necunoscute au fortat usa de acces a magazinului pe care il administreaza, iar din casa de marcat au sustras o suma de bani. Femeia le-a mai explicat oamenilor legii motivul intarzierii prezentarii la poliție pentru sesizarea furtului prin faptul ca si-a dat seama cand a efectuat monetarul in data de 18 martie, atunci observand suma lipsa. In urma cercetarilor efectuate de catre politisti, aceștia au constatat ca și ușa unui alt magazin – din… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

