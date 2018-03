Stiri pe aceeasi tema

- Politia finlandeza a anuntat sambata ca a primit un mandat international de arestare a fostului lider catalan Carles Puigdemont, care se afla intr-o vizita in aceasta tara nordica. Biroul finlandez de Investigatii (NBI) a confirmat ca a primit mandatul emis de Madrid, care a ajuns acum la…

- Spaniolii continua asaltul, dupa ce ieri cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul pentru postul de sef al executivului din Catalonia, Jordi Turull, si fosta presedinta a parlamentului catalan, Carme Forcadell, au fost plasati vineri in arest preventiv de catre Curtea Suprema spaniola.Citeste…

- Curtea Suprema a Spaniei a emis din nou mandat european de arestare pe numele fostului lider catalan, Carles Puigdemont, și a altor cinci politicieni secesioniști care au fugit anterior peste hotarele țarii.

- Curtea Suprema a Spaniei a decis, vineri, arestarea a cinci lideri separatisti din Catalonia, inclusiv a candidatului pentru functia de premier, Jordi Turull, pana la finalizarea proceselor pentru razvratire si rebeliune, relateaza site-ul BBC News.

- Cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul pentru postul de sef al executivului din Catalonia, Jordi Turull, si fosta presedinta a parlamentului catalan, Carme Forcadell, au fost plasati vineri in arest preventiv de catre Curtea Suprema spaniola, informeaza agentiile AFP si EFE, potrivit…

- Un judecator al Curtii Supreme spaniole a confirmat vineri trimiterea in judecata a 13 lideri separatisti catalani pentru 'rebeliune', infractiune pasibila de inchisoare intre 25 si 30 de ani, transmit Reuters, AFP si EFE. Printre cei 13 se afla si Carles Puigdemont, fostul sef…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, a anuntat miercuri seara ca Jordi Turull este noul candidat pentru aceasta pozitie.Turull, fost purtator de cuvant al guvernului catalan, este anchetat in legatura cu proclamarea independentei regiunii fata de Spania la 27 octombrie 2017,…

- Finlanda este cea mai fericita tara din lume, arata un clasament anual publicat miercuri in care Burundi ocupa pozitia inferioara, iar americanii sunt mai putin multumiti fata de anul trecut, relateaza Reuters. Raportul Mondial al Fericirii 2018, realizat de Reteaua de Solutii pentru Dezvoltare Durabila…

- Potrivit politiei municipale, 45.000 de persoane au participat la marsul "Republica acum", organizat de Adunarea Nationala Catalana (ANC)."Detinuti politici, libertate" sau "Niciun pas in spate" au fost alte sloganuri ale manifestatiei, noteaza EFE, alaturi de apeluri la unitatea fortelor…

- Zeci de mii de catalani au manifestat duminica la Barcelona, raspunzand apelului unei asociatii separatiste, pentru a cere formarea unui guvern determinat sa avanseze spre secesiune, au constatat jurnalisti ai AFP. Potrivit politiei municipale, 45.000 de persoane au participat la marsul…

- Un barbat de 29 de ani este cautat de autoritatile din Belgia dupa ce a comis mai multe furturi in aceasta tara. Acesta revenise in Romania, cu speranta ca va scapa de raspunderea penala.

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a anuntat, joi, ca isi va retrage candidatura pentru functia de premier al Cataloniei, urmand sa cedeze aceasta pozitie unui alt sustinator al independentei regiunii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, isi va retrage candidatura la conducerea regiunii din nord-estul Spaniei, cedandu-si locul altui candidat, a relatat joi cotidianul El Nacional, citand surse din partidul lui Puigdemont, Junts per Catalunya, transmite Reuters. Puigdemont il va propune…

- Presedintele companiei CEFC China Energy, un grup chinez care in luna decembrie 2016 a semnat un acord pentru preluarea pachetului majoritar la KMG International, este investigat de autoritatile chineze pentru presupuse infractiuni economice, a declarat pentru Reuters o sursa din apropierea acestui…

- Potrivit acestuia, si partidul sau conservator se opune infiintarii postului de ministru de finate european, informeaza Reuters. „Nu vrem alta dezbatere si nici mai multe pacaleli. Nu vrem ca din zona euro sa faca parte tari precum Romania si Bulgaria. Ne opunem eurobondurilor si fondarii unui Minister…

- Tribunalul Cluj a emis mandat european de arestare pe numele unui om de afaceri controversat. Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, este cautat in toata Europa dupa ce acesta a fugit de la domiciliu.

- Politistii au inceput demersurile pentru gasirea omului de afaceri Ioan Bene, condamnat in dosarul fostului sef al Consiliului Judetean Cluj, Horia Uioreanu, in baza unui mandat european de arestare care a fost emis de catre Tribunalul Cluj. Bene a fost condamnat definitiv la trei ani si opt luni de…

- In timpul unui miting al Partidului Popular (PP, dreapta, la guvernare) la Cordoba (sudul Spaniei), Rajoy a declarat sa asteapta sa fie "numita o persoana care vede lucrurile in mod diferit si, mai ales, care spune: sunt un lider politic si de aceea voi respecta legea, pentru ca este obligatia mea…

- Amanarea dezbaterii pentru investitura separatistului Carles Puigdemont de catre Parlamentul catalan a dus la aparitia unor indoieli in tabara acestuia si la obstacole in calea revenirii lui la putere. Iata care sunt scenariile posibile in saptamanile urmatoare pentru Catalonia, care ramane fara guvern…

- Trei membri ai fostului Executiv catalan, incarcerati, au hotarat sa sesizeze grupul de lucru al ONU cu privire la detentiile arbitrare, au anuntat joi avocatii lor, la Londra, relateaza AFP. ”Detentia lor de catre Spania constituie o insulta la adresa drepturilor omului si este menita sa-i impiedice…

- Presedintele azer Ilham Aliev, in functie dupa ce i-a succedat tatalui sau in 2003, a fost nominalizat candidat al partidului la putere in alegerile prezidentiale din octombrie, a anuntat joi secretarul executiv al formatiunii, informeaza Reuters. Pana acum nu exista alti candidati.…

- Trei membri ai fostului executiv catalan destituit, incarcerati in prezent intr-o inchisoare din Madrid, au sesizat Grupul de lucru al ONU privind detentiile arbitrare, au anuntat joi avocatii reclamantilor, intr-o conferinta de presa la Londra, relateaza AFP si Reuters. Oriol Junqueras,…

- Presedintele parlamentului regional din Catalonia, Roger Torrent, a decis marti sa amane sesiunea de investire a separatistului Carles Puigdemont, dar i-a luat apararea, asigurand ca acesta are tot dreptul de a fi investit, relateaza AFP, EFE si Reuters. Initial, sedinta forului legislativ…

- Guvernul Spaniei a facut un prim pas pentru prevenirea realegerii fostul lider catalan Carles Puigdemont la conducerea acestei regiuni spaniole, a anuntat joi vicepremierul Soraya Saenz de Santamaria, potrivit Reuters. Puigdemont traieste la Bruxelles pentru a evita sa fie arestat in legatura…

- Cantaretul de 70 de ani, ale carui vanzari record au scazut in ultimii ani, va pune capat turneelor dupa un ultim tur mondial, sustine ziarul, citat de Reuters si Press Association. Conform publicatiei, artistul va face un anunt miercuri seara. Site-ul muzicianului afiseaza in prezent un display cu…

- Autoritatile din Spania monitorizeaza frontierele pentru a se asigura ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu se va intoarce neobsevat si nu va prelua conducerea Parlamentului regional, a declarat, marti, un oficial spaniol de rang inalt, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Puigdemont…

- Pablo Llarena, judecator al Curtii Supreme spaniole, a respins cererea Procurorului General de a emite un mandat european de arestare impotriva fostului presedinte al Generalitat, Carles Puigdemont, potrivit Rador care citeaza Rai News si Le Soir.

- Autoritatile sudaneze au eliberat luni un jurnalist al agentiei France-Presse (AFP) si un altul al agentiei Reuters, arestati saptamana trecuta in timp ce relatau de la proteste sociale, transmit cele doua agentii de presa. Potrivit AFP, Abdelmoneim Abu Idris Ali, un cetatean sudanez de 51 de ani,…

- Curtea Suprema din Spania a respins luni solicitarea procuraturii de reactivare a unui mandat european de arestare impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, relateaza Reuters si DPA. Puigdemont, care luni se afla in Danemarca pentru a sustine un discurs la Universitatea din Copenhaga, risca…

- Presedintele Parlamentului regional catalan, Roger Torrent, a anuntat, luni, ca fostul lider Carles Puigdemont a fost nominalizat pentru a ocupa functia de premier al Cataloniei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Votul pentru numirea in functie a lui Puigdemont va avea loc…

- Parchetul spaniol a anuntat luni ca a cerut Curtii Supreme reactivarea mandatului de arestare international impotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, sosit luni dimineata la Copenhaga, unde urmeaza sa participe la o conferinta, relateaza AFP, Reuters si dpa. Deplasarea…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- Cinci membri ai unei 'celule teroriste' care au legaturi cu pilotul venezuelean Oscar Perez au fost arestati si alti militanti au fost ucisi intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona saraca situata in apropiere de capitala Caracas, relateaza Reuters. In imagini difuzate luni dimineata…

- Uniunea Europeana va gazdui pe 31 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune extraordinara a grupului international al donatorilor pentru Palestina, Comitetul Ad-hoc de Legatura (AHLC), in cadrul eforturilor de relansare a negocierilor de pace cu Israel, transmit miercuri dpa si Reuters. Reuniunea ministeriala…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie a admis miercuri cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare în lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, dupa ce acesta a încalcat termenii controlului judiciar si a plecat în Madagascar. AGERPRES/(AS - autor:…

- Instanta suprema decide, miercuri, daca admite cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar in cazul lui Radu Mazare cu un mandat de arestare in lipsa, avand in vedere ca fostul primar a plecat in Madagascar.

- Circa 200 de membri ai gruparii mafiote italiene 'Ndrangheta au fost arestati intr-o operatiune a politiei in Italia si Germania, relateaza Agerpres citand Reuters. Potrivit unui comunicat al politiei italiene, operatiunea a permis destructurarea unui clan important al gruparii mafiote 'Ndrangheta,…

- Aproximativ 100 de protestatari au fost arestati luni, in timpul protestelor antigvernamentale, relateaza Reuters. In timp ce in total 13 persoane au murit de la inceputul protestelor, saptamana trecuta.

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, sambata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile…

- Politia din Turcia a arestat, vineri, 29 de presupusi membri ai retelei teroriste Stat Islamic, in cadrul unei operatiuni ce vizeaza destructurarea organizatiei jihadiste din aceasta tara, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Mai multi francezi, presupusi jihadisti, au fost retinuti recent in nordul Siriei, inclusiv Thomas Barnouin, o figura a jihadului francofon, scrie Reuters, conform news.ro.Trei jihadisti francezi au fost arestati de forte kurde la 17 decembrie, in regiunea al-Hasakah, in apropiere de frontiera…

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si exilat la Bruxelles, a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, ca ar vrea sa revina cat mai curand posibil in Catalonia.