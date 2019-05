Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul formației FC Viitorul, Ianis Hagi, a fost inclus pe o lista în care apar unii dintre cei mai importanți atacanți din Europa. Potrivit site-ului din Spania sport.es, jucatorul român seamana cu vedeta campioanei Barcelona, argentinianul Messi, în proporție de 85.7%, informeaza…

- Antrenorul Universitatii Craiova a recunoscut la ultima conferinta de presa ca a ratat revenirea fantastica a lui Tottenham din partida cu Ajax: s-a culcat la 2-0 pentru olandezi si a aflat ca londonezii sunt in finala abia dimineata, cand si-a deschis telefonul. "Credeam ca e o greseala", recunoaste,…

- CUPRINS Amintiri inedite din perioada in care lucra in fabrica, la Steagul Roșu Cum l-a cunoscut pe Ilie Nastase TOP 3 all-time al jucatorilor de tenis De ce n-a fost tentat sa investeasca in fotbal Cea mai tare afacere facuta in ultimii 20 de ani Ce au in comun Messi și Halep Ce ar schimba in viața…

- Evoluțiile de excepție in tricoul Viitorului Constanța l-au propulsat pe Ianis Hagi in atenția cluburilor din cele mai importante campionate din Europa. Potrivit presei occidentale, fiul lui Gica Hagi va ajunge in Primera Division, ziariștii anunțand și numele echipei cu care romanul a batut palma.

- Capitanul formatiei Viitorul, Ianis Hagi, spune ca este pregatit pentru un transfer în strainatate si crede ca este normal sa existe interes dupa ce a avut evolutii bune si foarte bune la echipa de club, precizând ca se va gândi la transfer doar dupa încheierea campionatului.…

- Mijlocașul Razvan Marin, 22 de ani, a vorbit despre transferul sau la Ajax, pentru 12 milioane de euro. Olandezii anunța ca au platit suma de 12,5 milioane de euro lui Standard Liege, iar mijlocașul a semnat un contract valabil pentru urmatoarele 5 sezoane. Vezi detalii + FOTO de la prezentare AICI…

- O noua delegare importanta in Europa pentru buzoianca Mihaela Țepușa. Arbitrul asistent originar din Buzau, acum stabilita in Capitala, va oficia, alaturi de Petruța Iugulescu, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, la partida de fotbal feminin dintre Barcelona (Spania) și LSK Kvinner (Norvegia).…

- Liga Profesionista de Fotbal a desemnat echipa ideala a sezonului regulat din Liga 1, iar din "11ldquo; le ideal face parte si un reprezentant al FC Viitorul, capitanul Ianis Hagi, care a marcat de sapte ori si a oferit patru pase decisive in partidele din prima parte a campionatului. Intr un sistem…