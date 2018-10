Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona a inregistrat o noua victorie in grupele Ligii Campionilor. Daca in prima etapa a castigat in fata olandezilor de la PSV Eindhoven, catalanii lui Ernesto Valverde au avut meci greu la Londra in fata echipei Tottenham. Messi & Co. s-au impus cu 4-2, insa campioana Spaniei a avut emotii. Barcelona…

- Luni, în Catalonia au avut loc proteste în masa în legatura cu prima aniversare a referendumului nelegal privind independența regiunii. Seara în Barcelona radicalii au rupt cordoanele de polițiști lânga cladirea parlamentului regional. În afara de aceasta,…

- In jur de un milion de secesionisti au manifestat marti pe strazile Barcelonei cu ocazia "Diada", "sarbatoarea nationala" catalana, intr-un numar similar celui din 2017, a anuntat pe contul sau de Twitter politia municipala, informeaza AFP. Fix la orele 17:14 (15:14 GMT), ca o comemorare…

- Un barbat inarmat cu un cutit a fost ucis luni in timp ce ataca agenti la un comisariat la Cornella de Llobregat, un oras situat in apropiere de Barcelona, in nord-estul Spaniei, a anuntat politia, relateaza AFP. ”Un barbat inarmat cu o arma alba a intrat in aceasta (luni) dimineata in comisariatul…

- Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce acesta incerca sa atace agenti intr-un comisariat din Catalonia, in nord-estul Spaniei, relateaza Reuters si AFP. Politia regionala a anuntat pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia de politie din…

- Barbatul care a planificat atentatele din 17 august 2017 din Catalonia, in nord-estul Spaniei, soldate cu 16 morti si 120 de raniti, circula liber prin Europa, a afirmat joi ziarul spaniol El Periodico, relateaza AFP, preluata de Agerpres 'Teroristul este localizat, el schimba cu regularitate…

- Guvernul spaniol a inceput miercuri negocieri cu Guvernul regional separatist din Catalonia - pentru prima oara in sapte ani -, insa pozitiile lor raman diametral opuse, in pofida acestui semn de destindere, relateaza AFP, preluata de news.roCele doua delegatii s-au intalnit la sediul Guvernului…

- Cristiano Ronaldo (33 de ani) a fost prezentat luni la Juventus, club care i-a oferit un contract pe patru sezoane. Chiar daca s-a desparțit de Real Madrid și de campionatul Spaniei, portughezul nu a scapat de intrebarile referitoare la rivalitatea cu Lionel Messi, atacantul argentinian al Barcelonei…