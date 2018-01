Spania: Un pasager nerabdator a folosit iesirea de urgenta a avionului aflat in intarziere

Stiri pe aceeasi tema

- Un pasager a deschis ieșirea de urgența a avionului, dupa ce și-a pierdut cumpatul. S-a enervat pentru ca a așteptat prea mult decolarea și apoi debarcarea. Pasagerul a protestat pentru ca îmbarcarea pentru cursa Londra-Malaga a întârziat o ora, iar…

- Autoritatile de la Cairo vor prelungi starea de urgenta din Egipt pentru inca trei luni cu scopul de a combate mijloacele de finantare a terorismului si a pericolelor reprezentate de acesta, a relatat, marti, agentia de presa Mena, citata de site-ul Reuters.

- Pakistanul l-a convocat, marti, in regim de urgenta pe ambasadorul SUA la Islamabad, David Hale, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat ca va intrerupe ajutorul financiar acordat Pakistanului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, simbata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile nu au reusit…

- Aurelia Doina, o femeie in varsta de 64 de ani de origine romana, a murit la Spitalul public San Juan de la Cruz din localitatea Ubeda, Spania, dupa mai multe ore in care nu a primit asistenta medicala, potrivit news.ro.Surse din spitalul au precizat pentru El Mundo ca faptele au avut loc…

- Traditionala loterie de Craciun organizata în Spania, care se desfasoara la ora transmiterii acestor informatii la Madrid, va înmâna câstigatorilor din acest an premii totale de 2,4 miliarde de euro, iar cel mai mare premiu individual - denumit "El Gordo" - va fi de…

- Separatistii si-au pastrat, in urma scrutinului regional desfasurat joi si dupa o campanie tensionata si o mobilizare istorica, majoritatea absoluta de care dispuneau in parlamentul catalan inainte de declaratia unilaterala de independenta fata de Spania cu doua luni inainte ce a provocat destituirea…

- Gruparile pro-independenta din Catalonia si-au pastrat majoritatea in Parlamentul regional, potrivit unui exit poll, lucru care ar prelungi cea mai mare criza politica din Spania din ultimele decenii, scrie Reuters .

- Partidele pro-independenta si-ar fi pastrat majoritatea in parlamentul catalan in urma scrutinului regional de joi, organizat la doua luni dupa proclamarea unei 'Republici Catalonia', esuata din start si care a zguduit Spania, potrivit unui sondaj la iesirea de la urne publicat de ziarul…

- Italia va declara starea de urgența cu privire la livrarile de energie, dupa explozia de la terminalul de gaze de la Baumgarten, estul Austriei, a declarat marți ministrul italian al Industriei, Carlo Calenda, transmite Reuters. O explozie survenita marți dimineața la terminalul…

- Ministrii de Finante din primele cinci economii ale Europei au trimis o scrisoare secretarului american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, in care cer administratiei sa isi regandeasca propunerile de reformare a fiscalitatii, care in opinia europenilor ar putea viola tratatele privind dubla impozitare…

- Cel putin 21 de oameni au fost raniti dupa ce un tren de pasageri a deraiat, miercuri, in regiunea Sevilla, au anuntat serviciile de urgenta din Spania, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Trenul circula intre orasele Malaga si Sevilla si a deraiat in apropierea oraselului Arahal,…

- Aproape trei sferturi dintre cetatenii Cataloniei nu sustin continuarea planului de a dobandi idependenta fata de Spania, arata datele unui sondaj publicat, luni, de El Pais, in contextul in care pe 21 decembrie vor avea loc alegeri regionale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Iranul a anuntat marti incheierea operatiunilor de salvare in zonele afectate de puternicul seism produs duminica noaptea in urma caruia si-au pierdut viata cel putin 450 de persoane iar alte cateva mii au fost ranite, informeaza Reuters citand televiziunea nationala, scrie agerpres.ro. ''Operatiunile…

- Doua elicoptere, salvamari, scafandri, echipaje de salvatori maritimi și polițiști de la Guardia Civil desfașoara o ampla operațiune de salvare a unui tanar de 36 de ani de origine romana, disparut fara urma in adancurile Oceanului Atlantic. Pescarul a fost dat disparut sambata, 11 noiembrie,…

- "Naționalismele sunt o otrava care impiedica Europa sa conlucreze", a spus Juncker intr-un discurs susținut la Universitatea din Salamanca, unde i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa. "Nu putem sta cu brațele incrucișate, a venit timpul sa facem ce trebuie facut. Spun 'nu' oricarei…

- In ultimul studiu referitor la atitudinea fata de tutun a europenilor se prezinta procentul de fumatori din 28 de tari. In partea de sus a graficului se afla Bulgaria, unde 36% din populatie fumeaza zilnic, iar Grecia si Franta sint aproape, cu 35%, respectiv 33%. Mai departe sint Spania (26%), Italia…

- Guvernul britanic a afirmat marti ca majoritatea cetatenilor UE care traiesc in prezent in Marea Britanie vor avea dreptul sa ramana in tara dupa finalizarea Brexitului, in martie 2019, relateaza Reuters.Detaliind planurile pentru un program de inregistrare a cetatenilor comunitari, Departamentul…

- Cei cinci au sosit la biroul unui procuror din Bruxelles, conform presei belgiene. Procurorul va face un anunt despre mandatul de arestare european emis pe numele lui Puigdemont si a celorlalti patru ministri. Liderii catalani au fost luati in custodia politiei belgiene - procuror…

- Un accident a avut loc vineri dupa amaza pe DN1, la ieșierea din Predeal. Un autoturism a fost lovit din spate de un camion. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a anunțat ca un pieton, care a fost lovit, i se acorda ingrijiri medicale.…

- Procurorul general al Spaniei a cerut, joi, magistratilor instantei supreme sa emita un mandat european de arestare pentru liderul separatist catalan destituit Carles Puigdemont, dupa ce acesta nu a comparut in fata instantei la o audiere programata in cursul diminetii, anunta Reuters.

- Un avion al companiei Qatar Airways a aterizat de urgența, joi, pe aeroportul Internațional Henri Coanda. Personalul aeronavei care avea drept destinație Manchester a luat decizia sa aterizeze forțat din cauza unui pasager caruia i s-a facut rau.

- Accident in aceasta dimineața pe DN1, unde un autoturism a „zburat” in decor, la ieșirea din Predeal spre Azuga. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a declarat ca sunt trei victime, care au ramas captive in autoturismul avariat. Toate…

- Curtea Suprema a Spaniei a inceput procedurile judiciare contra fostei șefe a parlamentului regional catalan Carme Forcadell și altor parlamentari catalani, a anunțat marți un purtator de cuvant al instanței judiciare supreme de la Madrid, citat de Reuters.

- Controlul Madridului asupra Cataloniei este testat astazi, caci politicienii și funcționarii civili revin la munca. Sunt mai multe intrebari ramase in continuare in legatura cu acceptarea administrarii directe impuse de Madrid pentru a stopa demersurile pentru independența Cataloniei, relateaza Reuters…

- Acordarea de azil politic liderului catalan Carles Puigdemont in Belgia nu ar fi ''nerealist'' daca el solicita acest lucru, a afirmat duminica ministrul belgian al migrației, Theo Francken, comentand in legatura cu situația din Spania dupa adoptarea, vineri, de catre parlamentul catalan a unei declarații…

- Incepe nebunia in Spania! Parlamentul de la Barcelona a votat, vineri, o declarație prin care declara independența regiunii Catalonia fața de Spania. Decizia a fost luata cu 70 de voturi pentru, 10 impotriva și doua abțineri. Senatul spaniol l-a autorizat vineri pe premierul Mariano Rajoy sa conduca…

- Comisia Europeana (CE) a avertizat Italia, Franța, Portugalia și Belgia ca planurile lor privind proiectele de buget pe 2018 prezinta riscul de a nu indeplini țintele UE privind deficitul și datoria și a cerut Spaniei un proiect de buget actualizat, care sa conțina mai multe informații, transmite…

- Comisia Europeana a afirmat ca nu are niciun nou comentariu de facut cu privire la Catalonia, dupa ce parlamentul regional catalan a declarat vineri independenta de Spania, transmite Reuters. ''Nu...

- Criza politica din Catalonia nu poate fi rezolvata doar prin organizarea unor alegeri regionale, a declarat, marti, ministrul de Justitie din Spania, Rafael Catala, in contextul in care Guvernul de la Madrid a initiat procedurile pentru suspendarea autonomiei regiunii catalane, potrivit Reuters.…

- Decizia prim-ministrului spaniol Mariano Rajoy de a demite guvernul din Catalonia si de a forta organizarea de noi alegeri reprezinta un "puci" si un "atac la adresa democratiei", a declarat sambata presedintele Parlamentului catalan, citat de Reuters.

- Guvernul de la Madrid a decis, sambata, intr-o sedinta extraordinara, activarea articolului 155 din Constitutia Spaniei, care permite suspendarea autonomiei Cataloniei. Premierul spaniol Mariano Rajoy a anuntat, la finalul sedintei extraordinare a executivului, ca atributiile administratiei catalane…

- Șeful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, a anunțat sambata convocarea de alegeri regionale in Catalonia in termen de șase luni, pentru revenirea la 'normalitate', precizand ca puterile administrației catalane vor fi transferate guvernului central, transmit Reuters și AFP Consiliul de miniștri,…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a declarat nula legea din 6 septembrie in baza careia autoritatile catalane au organizat referendumul de independenta, a comunicat marti un purtator de cuvant al instantei. Parlamentul catalan a votat pe 6 septembrie, cu majoritatea formata de partidele proindependenta,…

- Guvernul spaniol va prelua controlul asupra Cataloniei si o va conduce direct daca liderul executivului catalan Carles Puigdemont nu va renunta oficial, pana joi la ora locala 10:00 (08:00 GMT), la demersurile privind independenta, a declarat luni vicepremierul spaniol Soraya Saenz de Santamaria,…

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean Claude Juncker a declarat vineri ca el nu vrea ca regiunea spaniola Catalonia sa devina independenta, deoarece acest lucru ar incuraja alte regiuni sa faca acelasi lucru si ar complica guvernarea Uniunii Europene (UE), relateaza Reuters, conform news.ro.”Daca…

- Un avion Turkish Airlines care transporta 121 de pasageri și șase membri ai echipajului a efectuat o aterizare de urgența vineri in Kenya dupa ce unul dintre motoarele sale a aspirat o pasare, a anunțat poliția, informeaza Reuters, scrie agerpres.ro.

- Un avion Eurofighter s-a prabușit, joi, în Spania, în apropierea unei baze militare din sud-estul țarii, scrie Reuters. Autoritațile nu au anunțat daca sunt victime. Avionul s-a prabușit în apropierea bazei Albacete.

- Disputa intre guvernul spaniol si liderii catalani cu privire la eforturile de independenta ale regiunii poate fi solutionata exclusiv prin discutii purtate in cadrul oferit de Constitutia Spaniei, a indicat miercuri ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, transmite Reuters, conform agerpres.ro. …

- Cel putin zece persoane si-au pierdut viata si alte peste o suta au fost ranite in urma incendiilor din California, transmite Reuters. De asemenea, conform sursei citate, sute de cladiri au fost distruse si peste 20.000 de oameni au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele. Advertisement Guvernatorul…

- Angela Merkel, cancelarul german, si Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, au purtat o discutie telefonica despre criza catalana, conform unui oficial al Uniunii Europene, citat de Reuters. Convorbirea semnaleaza ingrijorarea in privinta unei posibile declaratii de independenta…

- Spania și-a cerut vineri public iertare pentru intervenția brutala a poliției spaniole din timpul referendumului pentru obținerea referendumului catalan. Acesta reprezinta primul gest de reconciliere provenit din partea Spaniei, dupa ce situația politica s-a degradat în urma…

- Parlamentul catalan se va reuni luni desi Curtea Constitutionala de la Madrid a suspendat, intr-o masura preventiva, reuniunea Legislativului regiunii Catalonia care ar urma sa valideze rezultatul controversatului referendum proindependenta, au anuntat autoritatile catalane, potrivit Reuters.…