Spania: Un mort şi trei răniţi, după ce sute de migranţi au luat cu asalt enclava spaniolă Melilla Un migrant african a murit si alti trei au fost raniti cand aproximativ 300 de migranti au luat cu asalt duminica gardul de la frontiera ce separa enclava spaniola Melilla de Maroc, relateaza Reuters, dpa si Xinhua. Circa 200 de migranti au reusit sa escaladeze gardul din sarma inalt de sapte metri si au fost dusi la centrul de primire in Melilla, unde autoritatile locale au inceput procesul de identificare a lor. Un migrant a murit se pare ca urmare a unui stop cardio-respirator in pofida faptului ca a primit ingrijiri din partea serviciilor de urgenta, potrivit unui comunicat al autoritatilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

