Spania. Un hacker a blocat site-ul unei primării şi a cerut o răscumpărare Atacul cibernetic a inceput marti seara, a precizat un purtator de cuvant al Primariei din Jerez de la Frontera, o localitate din provincia Andaluzia, care nu a dorit sa precizeze insa valoarea sumei cerute de hacker. Tehnicienii de la serviciul informatic din cadrul primariei acestui oras cu peste 200.000 de locuitori 'lucreaza zi si noapte pentru remedierea serverelor', a adaugat acelasi purtator de cuvant. Trei specialisti de la Ministerul de Interne spaniol au venit in ajutorul primariei, potrivit acestuia. 'Din fericire, nu am pierdut nimic', a precizat Mamen Sanchez, primarul socialist… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

