Spania: Stnga pierde majoritatea n Andaluzia Andaluzia inregistreaza o schimbare istorica pe harta sa politica, dominata neintrerupt timp de 36 de ani de catre PSOE. Deși PSOE a caștigat alegerile, a pierdut totuși 14 mandate, comparativ cu 2015, ceea ce face aceasta victorie sa fie una foarte amara pentru grupul socialist condus de Susana Diaz și pune in aer posibilitatea de a repeta guvernului. Cu 33 de locuri, dupa numararea a 98% din voturi, impreuna cu cele 17 ale Adelante Andaluzia ar fi in mod clar insuficiente pentru a depași suma blocului de dreapta format de PP (26) Ciudadanos (21) și Vox (12), in cazul in care acestea ar decide… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

